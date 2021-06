Insisten en multas y arrestos por no usar cubrebocas en Quintana Roo.

El director de la COFEPRIS en la entidad, Miguel Pino Murillo, aseguró que es necesario aplicar sanciones ante el relajamiento y la negativa ciudadana de aplicar protocolos preventivos, lo que ha propiciado que los casos de COVID-19 se incrementen.

Recordó que ya han solicitado que los cabildos sesionen, autoricen multas económicas y hasta arrestos para aquellos que en la vía pública no usen cubrebocas, no respeten la sana distancia o no quieren respetar los protocolos sanitarios.

Miguel Pino reconoció que se trata de medidas extremas para poder contener la propagación del virus y evitar que los casos sigan aumentando.

Ya les hemos enviado el oficio pertinente donde les pedimos el apoyo de las fuerzas de seguridad municipales e iniciaremos con pláticas en este sentido.

En este contexto, comentó que, hasta el momento, sólo en Benito Juárez y Solidaridad, los regidores ya trabajan en eventuales cambios en los Bandos de Policía y Buen Gobierno para establecer sanciones cuando no se respeten los protocolos sanitarios en la vía pública.

Se burlan ciudadanos

Lamentó que existan personas que con burlas omiten las medidas sanitarias y retan a las autoridades cuando se les invita a ponerse el cubrebocas o a mantener la sana distancia, ya que saben no existen reglamentaciones que establezcan sanciones.

Por cierto, el director de la COFEPRIS indicó que consideran que las medidas coercitivas deben ser desde multas por más de mil pesos o hasta 36 horas de arresto a quienes se nieguen a seguir los protocolo sanitarios.

Según Miguel Pino en los municipios Tulum, Solidaridad, Cozumel, Benito Juárez y Othón P. Blanco los ciudadanos más se niegan a cumplir con los protocolos sanitarios, de ahí la insistencia de aplicar sanciones para disminuir la alta incidencia de contagios que enfrentan.