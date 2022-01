Insiste magisterio que no hay condiciones para clases presenciales.

El líder de la Sección 25 del SNTE, Fermín Pérez, aseguró que a pesar que ya recibieron el refuerzo de la vacuna contra la COVID-19, aún no existen condiciones para el retorno a la actividad presencial en escuelas de Quintana Roo.

Y es que, de acuerdo con el dirigente magisterial, los docentes han manifestado preocupación por la alta incidencia de contagios existente en la entidad, misma que los coloca en situación de vulnerabilidad.

Los profesores me han expresado que no le ven caso hacer presencia, cuando corren riesgo de contagiarse, porque no todos los contagios se dan en fiesta sino que muchos pueden ser en el trayecto a sus centros de trabajos.