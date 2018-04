Inseguridad revictimiza a portadores de VIH

La ola delincuencia que asola al Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits), no sólo revictimiza a los usuarios de la Unidad de Especialidad Médica (Uneme) sobre el estigma y discriminación del cual son objeto a raíz de su condición clínica, sino también por exponerlos a la intemperie bajo altas temperaturas, además a merced de los ladrones de la zona.

Para la Asociación Civil “Circulo Social Igualitario”, presidida por Edgar Mora Ucan, tanto el abandono de la zona como el descuido del inmueble por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno, no sólo violenta los derechos humanos de los pacientes sino también los expone en su integridad física, ya que desde la reubicación del Hospital General “Dr Jesús Kumate Rodriguez” en la Supermanzana 65 incrementó la incidencia delictiva.



De acuerdo con el activista social, ha solicitado en reiteradas ocasiones la reubicación del Uneme Capasit, ya sea como anexo o al interior del nuevo edificio del Hospital General, pero los Servicios Estatales de Salud (SESA) son omisos a tal petición, a pesar de que los amantes de lo ajeno han robado equipo de cómputo, mobiliario y expedientes de los usuarios que son objeto a una doble exposición.

“No podemos evadir, ni decidir que no va a pasar absolutamente nada con el robo de la información que dio, porque no sabemos ni bajo que argumento vayan a utilizarlo y en ese sentido si nos preocupa que no solo puedan ser expedientes en físico o en electrónico.