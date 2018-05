Inseguridad baja venta de restaurantes en Benito Juárez

Juan Pablo Aguirre de la Torre, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Cancún, comentó que las ventas en el estado pero sobre todo en el municipio de Benito Juárez se han visto mermadas por la inseguridad que se vive desde hace más de dos años, lo cual a afectado hasta en un 60 por ciento las ventas en estos negocios.

Mencionó que las ventas han estado complicadas, a los restaurantes se les está complicando llegar a su punto de equilibrio, hay incertidumbre económica por parte de diferentes restauranteros, y los empresarios no están invirtiendo, por cuestiones que se han generado asaltos y robos.

Aguirre de la Torre, reiteró el hecho de tan solo un 60 por ciento de los restauranteros no estarían alcanzando su punto de equilibrio, “la gente no está saliendo la gente está tomando precauciones y es por eso que ahorita estamos buscando impulsar el operativo acero, entre otras acciones para poder cambiar las perspectivas de la gente, nos estamos concentrando ahorita en lo positivo, realmente no es un tema concentrado en el sector restaurantero”.

Para el líder de los restauranteros este sector aun con las complicaciones de inseguridad el sector se mantiene solido a pesar de la situación, en el cual seguirán trabajando fuerte y esperan que sea una acción temporal, esperan pasen tres meses para que se dé mayor estabilidad en este sector, del cual esperan recuperación económica.

Agrego que otro impacto que se ha dado demás de la inseguridad, es la incertidumbre electoral la cual mantiene a las personas a la expectativa de que es lo que pueda suceder después del primero de julio, y tantos los comensales como los empresarios no arriesgan a la inversión hasta saber quiénes serán los que tomen el rumbo del país y del municipio.