Innecesario frenar a delegados: Abreu

El delegado federal en Quintana Roo, Arturo Abreu, señaló que quien use programas sociales en promoción personal será despedido

El delegado federal en Quintana Roo, Arturo Abreu, aseveró que no es necesario poner un freno a los delegados, pues tienen la orden del presidente Andrés Manuel López Obrador de no usar el cargo para hacer campaña ni aprovechar los programas sociales en beneficio propio.

"Creo que no hay necesidad de ningún freno legal ni a delegados o a cualquier ente político de cualquier partido; el propio presidente de México nos ha advertido, en el caso de nosotros los delegados estatales o regionales, que el que quiera hacer política de tipo electoral para él o para favorecer a un tercero, que presente su renuncia, y de no hacerlo, el presidente lo cesará de sus funciones inmediatamente", advirtió.

Arturo Abreu aseveró que el funcionario que aproveche el cargo para promoverse, será cesado por el presidente

La postura de Abreu surgió en torno a la propuesta de legisladores federales de poner una especie de control a los negados, quienes, consideran, están aprovechando estos recursos para hacer una campaña personal.

Resaltó que en los eventos donde se realiza el pago de los programas sociales, se ha reiterado que nadie puede hacer uso de dichos programas para buscar un beneficio personal.

"En los operativos de entrega de beneficios, ya sean Adultos Mayores o Discapacitados, les he manifestado que a nadie, ya sea legislador activo o pretendiente a algún puesto de elección popular, no se le debe permitir que use los Programas de Desarrollo Social para obtener candidaturas en las próximas elecciones del 2021 y por tanto su servidor jamás los usará para tal fin", aseveró.