Inmobiliaria evade al fisco por 3 mil mdp

La Amistad Bienes y Servicios Empresariales SA de CV es matriz en la que se albergan los “desarrollos” irregulares “México" "Avante", Tres Reyes", "La Milpa", "Pedregal" y "Pedregal Plus.

Los fraccionamientos irregulares “México" "Avante", Tres Reyes", "La Milpa", "Pedregal" y "Pedregal Plus", todos ellos propiedades de Alfredo González Palma, y ubicados en el municipio de Benito Juárez, incurrieron en una evasión fiscal y en el pago de los respectivos derechos que van desde usos de suelo hasta estudios de impacto ambiental, monto que asciende a los 3,000,000,000.00 (tres mil millones de pesos/0.00), cifras superior al presupuesto anual del municipio de Solidaridad.

Estas son las oficinas de venta en Cancún, donde cuentan con cajeros automáticos para la cobranza y así evitar el trato directo con el cliente.

Documentos en poder de Grupo La Verdad revelan la sofisticación del tráfico irregular de tierras en Cancún, cabecera municipal benitojuarense, que con el fin de evadir los trámites respectivos, pues llegaron al extremo de realizar la cobranza vía cajeros automáticos para vender predios bajo esquemas de lujosos fraccionamientos residenciales.

Autoridades ya investigan a dependencias que presuntamente dieron trámites y avalaron este fraude inmobiliario.

Sin embargo, ante esas irregularidades, el patrimonio de miles de familias hoy más que nunca están en riego latente por culpa de especuladores inmobiliarios que con sus eslogan de felicidad residencial venden un eterno problema a sus incautos clientes.

Y si bien el problema es añejo, en las presentes administraciones municipales, estatal y federal es cuando se está poniendo el dedo en la llaga con la creación de una comisión multidisciplinaria representada por los tres niveles de gobierno que han profundizado en la problemática hasta llegar a sus últimas consecuencias.

En distintos puntos de Benito Juárez promocionan la venta de terrenos a mensualidades bajas, pero al final el cliente viene pagando el triple por estos predios.

De hecho dicha comisión multidisciplinaria comenzó su actuación a principios de junio aunque vienen trabajando desde el año pasado. Incluso, en la presente semana se emprendió un operativo de notificación y clausura de Desarrollos Irregulares en Cancún.

Y si bien el listado de fraccionamientos irregulares y que se comercializan bajo sofisticados esquemas residenciales es larga, llama la atención el que encabeza el empresario Alfredo González Palma, quien es el propietario de los “desarrollos” irregulares “México" "Avante", Tres Reyes", "La Milpa", "Pedregal" y "Pedregal Plus". Pero más llama la atención de la millonaria cantidad de dinero que debe a las instituciones federales, estatales y municipales.

Alfredo González Palma, es el director general de la empresa Amistad Bienes y Servicios Empresariales SA de CV, según consta en el acta constitutiva 123005020, inscrita en 2017 ante el Registro Público del Comercio.

Según los documentos en poder de Grupo La Verdad el monto producto de la evasión fiscal y el no pago de los respectivos derechos que van desde usos de suelo hasta estudios de impacto ambiental, es de 3,000,000,000.00 (tres mil millones de pesos/0.00), cifras superior al presupuesto anual del municipio de Solidaridad.

Alfredo González Palma, es el director general de la empresa Amistad Bienes y Servicios Empresariales SA de CV, según consta en el acta constitutiva 123005020, inscrita en 2017 ante el Registro Público del Comercio.

La Amistad Bienes y Servicios Empresariales SA de CV es matriz en la que se albergan los “desarrollos” irregulares “México" "Avante", Tres Reyes", "La Milpa", "Pedregal" y "Pedregal Plus", y que poseen stand en las principales plazas de Cancún y lugares estratégicos para la comercialización de “predios residenciales” que hasta hace unos días operaban en total impunidad.

Investigaciones de este reportero revelan que la empresa comercializa más de 13,500 lotes sin servicios y sin ninguna garantía. Es por ello que algunos de los seis fraccionamientos que son "Los México", "Avante", Tres Reyes, "La Milpa", "Pedregal " "Pedregal Plus" han sido clausurados.

Además, los incautos clientes tienen que realizar sus pagos por medio de cajeros automáticos propiedad de la misma empresa, en la que el trato humano y el contacto con los vendedores se pierde.

Es por ello que hace unos días comenzó el procedimiento legal contra algunas de las fraccionadoras en donde luego de dejar varios requerimientos sin recibir respuesta, diversas dependencias clausuraron fraccionamientos que no cumplen con los requisitos para ser comercializados y pasaron a ser asentamientos irregulares, sin ningún permiso para fraccionar.

El operativo que contó con la presencia de representantes de las direcciones municipales de Desarrollo Urbano, Protección Civil, Contraloría, así como de la Secretaria de Desarrollo Territorial Urbano y Sustentable (Sedetus) del Gobierno del Estado, se dio seguimiento del proceso administrativo que se inició hace poco más de un mes contra estos fraccionadores.

Los elementos de Sedetus volvieron a colocar los citatorios y verificar los sellos, mientras que las dependencias municipales colocaron sus respectivos anuncios de “Clausurado” en las partes visibles de estos lugares, ubicados cerca de la Avenida José López Portillo, a la altura de la colonia “Tres Reyes”.



Los fraccionamientos que fueron visitados en el operativo fueron: Privada Azulejos, La Margarita I y II, Real Guelatao, Azahy, Villas Dubai, Zamna y/o Zaci, Nuevo Amanecer y El Manantial.

Hay que destacar que en varios de estos fraccionamientos se presentaron personas quienes tomaron fotos de los inspectores, mientras estos realizaban las labores de la colocación de sellos, de ahí que es importante resaltar el apoyo de la Secretaria de Seguridad Pública con una unidad y tres elementos, salvaguardando la integridad física de los servidores públicos estatales y municipales.

El hecho provocó el beneplácito de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) Quintana Roo, que en nombre de su vicepresidente Mario Castellanos Iglesias dijo que el Operativo de notificación y clausura de desarrollos irregulares, es una decisión acertada del gobierno del estado en coordinación con el Ayuntamiento de Benito Juárez.

Comentó que el hecho es la evidente prueba de que las autoridades “velan por la certeza jurídica del principal patrimonio familiar y brinda seguridad para que más empresas vengan a Quintana Roo a invertir. “Todas las empresas que formamos parte de la Canadevi, celebramos con gran gusto que a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) y el gobierno municipal de Benito Juárez implementen operativos y se tomen cartas al respecto con los desarrollos irregulares en todo el estado”, señaló.

Cabe recordar que la Sedetus y el Ayuntamiento de Benito Juárez, realizaron del 20 al 29 de mayo del presente año la primera fase del operativo clausurando 11 desarrollos irregulares que carecían de la documentación y permisos para desempeñar la actividad inmobiliaria, además este lunes 17 del presente iniciaron con la segunda etapa.

Castellanos Iglesias subrayó “cuando las familias compran un terreno o vivienda a la Canadevi y Asociados o desarrolladores de vivienda establecidos, lo adquieren con certeza jurídica, escritura y servicios básicos; en cambio las personas o desarrollos irregulares ofrecen a lo mejor terrenos más grandes o con ciertos atributos que incluso llegan a parecer una ganga, pero sin la certeza jurídica”.

Predios por fraccionamiento

Los México está asentado en 200 hectáreas. Tiene 5 mil lotes a un precio de 200 mil pesos.

Avante está asentado en 100 hectáreas. 2 mil lotes a un precio de 200 mil pesos.

Tres Reyes está asentado en 100 hectáreas. Tiene 2 mil 500 lotes a un precio de 200 mil pesos.

La Milpa está asentado en 50 hectáreas. Tiene 1000 lotes a un precio de 600 mil pesos.

Pedregal está asentado en 175 Hectáreas. Tiene 3000 lotes a un precio de 600 mil pesos cada lote

Pedregal Plus está asentado en 26 Hectáreas. Hay 500 lotes y cuesta cada lote 600 mil pesos.

Montos por evasión de servicios

Entre los seis predios suman 650 hectáreas en total.

La evasión es de un millón de pesos por hectárea en permisos

Y 5 millones de pesos por hectárea en obras de urbanización

Evasión en trámites y permisos 1,000,000 x 650= 651 millones

En obras de urbanización 5,000,000x 650= 3 mil millones de pesos