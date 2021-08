Inició la semana de la juventud en Cancún con pruebas de VIH como prioridad

En Cancún este lunes inició la previamente anunciada semana de la juventud en la que se pretende apoyar a la juventud con programas y actividades que ayuden hombres y mujeres que en este momento de estrés que ha causado la pandemia, se han visto afectados de manera física, emocional y de salud, es por eso que inició con un pilar importante que es la detección del VIH, pues este tema se descuidó ante la Covid-19.

“Cancún sigue estando entre los primeros lugares en casos positivos de VIH, la pandemia limitó el acceso de las asociaciones civiles a la ciudadanía para la detección temprana, esto se vio reflejado en los nuevos casos detectados de VIH”, señaló Miguel Ángel Dzib Miss quien es uno de los organizadores de este proyecto en conjunto con el gobierno local.

Durante el confinamiento y la crisis económica generada por la particular pérdida de empleos en Cancún, el cierre de actividades y la limitación de atención en hospitales en ciertos padecimientos, crearon las condiciones para que menos personas pudieran hacerse una prueba gratuita de VIH en 2020, lo que facilitó el incremento de contagios en este 2021, y se planea poder ayudar a los jóvenes a conocer su estado de salud.

VIH se dehjó de lado en pandemia de Covid en Cancún

Inició la semana de la juventud en Cancún con pruebas gratuitas de VIH como prioridad

“Del 2019 al 2020 se notó un descenso de cerca del 40 % en detecciones, esto por las limitaciones de la pandemia, sin embargo, esto no quiere decir que no existan casos si no todo lo contrario. El VIH sigue generando miedo, sigue siendo un tabú y sobre todo un tema que aún no es normalizado entre la ciudadanía”. Señaló Miguel Ángel Dzib Miss.

Una de las cifras actuales y más alarmantes es el de los casos detectados que se centran en ciudadanos promedio de entre 15 y 29 años de edad, es decir de personas muy jóvenes y adolescentes que viven con el virus y muchos desconocen su estado de salud, “Las juventudes representan un sector muy importante ya que cerca del 40 por ciento de los casos que son detectados como positivos son jóvenes entre 15 y 29 años”, dijo el entrevistado en exclusiva para La Verdad Notcias.

