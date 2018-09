Inician proceso de Entrega-Recepción en Solidaridad

La Presidenta Municipal de Solidaridad, Cristina Torres Gómez, aseguró que se entregará un gobierno con finanzas sanas y avances importantes en obras, equipamiento y servicios públicos tras haber trabajado bajo una estricta disciplina financiera, lo anterior durante la presentación de los equipos que integran los Comités de Enlace del proceso de Entrega-Recepción en el Auditorio del Palacio Municipal.

“Me siento satisfecha, tenemos ya la última calificación de HR Ratings y de nuevo mejoramos. Sin haber aplicado una estricta disciplina financiera no sería posible ni la obra pública, ni todas las acciones que se han realizado, fue fundamental hacer este tipo de acciones para hoy entregar un municipio en el que no vamos a ver desfilar camiones de basura, ni patrullas, la cuidad no se está cayendo de basura, ni de servicios”, afirmó la Munícipe.