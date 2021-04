Inician campañas los aspirantes a presidencias municipales

Iniciaron las campañas a las 11 presidencias municipales en Quintana Roo, en medio de una lluvia de quejas y denuncias entre aspirantes a las alcaldías, en las que los simpatizantes de los diferentes candidatos en la contienda se "sacan los trapitos", con tal de ganar simpatizantes y electores para ganar el seis de junio entrante.

En las redes sociales es evidente la falta de propuesta política, la mayoría de las publicaciones están enfocadas a llamar a no votar por determinados candidatos, no creer las promesas de campaña no cumplidas de quienes buscan la reelección y estar atentos a lo que ofrecen las nuevas propuestas para no caer en el engaño.

Pese a las recomendaciones los canddiatos de las alianzas y de los partidos no respetaron las distancias ni guardaron protocolos sanitarios

Sin excepción alguna, al arranque de las campañas, los candidatos de las alianzas y los partidos buscaron los puntos débiles de sus contrincantes y de ahí se agarraron para iniciar su activismo…inseguridad, falta de empleo, desatención ciudadana y promesas incumplidas forman parte de la lista de señalamientos y ataques en las redes sociales.

Por ejemplo, la candidata de la alianza parcial Va por Quintana Roo en Solidaridad, Lilí Campos Miranda señala en su cuenta personal de Fecebook que, la renovación de Playa del Carmen va más allá del cambio de adoquín en la Quintana Avenida o llenar de concreto el Parque Fundadores, en alusión a las obras de su contrincante Laura Beristáin.

LOs mitines de los candidatos en los municipios no congtaron con áreas de sanitizacion como recomendaron las autoridades electorales

Y este fue uno de los mensajes más relajados de la decena de señalamientos que se dieron a lo largo del día en los diferentes frentes políticos de los municipios, principalmente en demarcaciones como Solidaridad, Benito Juárez, Cozumel, Tulum, José María Morelos y Lázaro Cárdenas donde los ediles buscan ser reelectos.

Las recomendaciones de las autoridades electorales del Estado, quedaron en el olvido. Ninguno de los candidatos guardó distancia con el resto de los asistentes a sus eventos de inicio de campaña y, no hubo medidas preventivas ni de sanitización en los sitios designados para concentrar masivamente al público en ninguno de los municipios.