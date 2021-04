Inician campaña el domingo candidatos a diputados federales

Todo está listo para que los candidatos a las 300 diputaciones federales inicien el domingo cuatro de abril, las campañas rumbo a la jornada electoral del próximo seis de junio. El Instituto Nacional Electoral (INE), vigilará minuciosamente el desarrollo de los procesos para evitar violaciones a la ley.

En Quintana Roo, por lo menos 24 candidatos buscarán el voto por los cuatros distritos electorales federales. Ocho de ellos enarbolarán las banderas de dos grandes alianzas: Va por México y Juntos haremos historia; mientras que 16 candidatos y candidatas lo harán por el Movimiento Ciudadano (MC), Partido Encuentro Solidario (PES), Redes Sociales Progresistas (RSP) y, Fuerza por México (FxM).

Dos grandes alianzas y partidos políticos nacionales buscarán conquistar el voto de los electores a partir del domingo rumbo a las elecciones del seis de junio

Antes de que empiecen las campañas –este domingo–, los integrantes del Consejo General del INE deberán sesionar para resolver las más de cuatro mil solicitudes de registro para candidaturas a diputados federales que fueron presentadas por los partidos políticos nacionales, alianza y coaliciones que estarán en la contienda.

De la misma manera, se ha explicado, además de revisar que se cumpla con la presentación de la documentación básica, se validará que los listados cumplan con dar cabida a personas integrantes de grupos vulnerables, a indígenas, afromexicanos y miembros de la comunidad lésbico-gay, que tienen garantizadas 50 de las 500 curules en disputa.

Órganos electorales y de participaci´pon ciudadana en los Estados iniciaron campañas de información para suspender la publicidad gubernamental durante el periodo de campañas en el proceso federal

Adicionalmente al análisis de los documentos entregados ante el INE, se deberá corroborar que las declaraciones denominadas 3 de 3 que presenten los aspirantes sean verídicas, y en caso de que no lo sean, este podría ser uno de los motivos por los cuales se les podría cancelar el registro a quien haya mentido ante la autoridad electoral.

Este último requisito, la declaración 3 de 3, deberá ser cubierto por los aspirantes, quienes deben informar, bajo protesta de decir verdad, que no tienen sanciones por violencia contra las mujeres, no ser deudores de pensiones alimenticias o, no haber cometido agresiones sexuales de ningún tipo.

Para coadyuvar en el cumplimiento de este requisito, el INE ha solicitado ya la colaboración de organismos e instituciones gubernamentales de todo el país, quienes deberán informar a la brevedad sobre este tema para poder determinar, que candidatas o candidatos pueden o no iniciar sus campañas de proselitismo.

Adicionalmente, órganos de elecciones y de participación electoral como el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) han iniciado campañas de difusión, para dar a conocer que, dado que el próximo domingo inician las campañas electorales para diputados federales, a partir del primer minuto del domingo se suspende la difusión de la propaganda gubernamental en medios de comunicación.