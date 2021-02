Maestro de 58 años de edad y con más de 25 años en la docencia, inició este día una huelga de hambre en la ciudad de Cancún, luego de que las autoridades correspondientes lo dieron de baja por estar incapacitado y aunado a eso no le quieren autorizar su jubilación que por dercho le pertenece.

El docente de nombre Roger Chuc Montero, quien laboraba en las secundarias, Técnica 11, 35 y 39, además impartía la materia de ciencias sociales, geografía, formación e historia, detalló cómo las autoridades le quieren dar de baja por tener complicaciones de salud, a pesar de estar en el sistema educativo por más de 25 años.

Por complicaciones de salud le dan de baja

Inicia maestro huelga de hambre en Cancún, le ponen trabas para jubilarse

“Tuve accidentes de tránsito, accidentes en casa y ahora estoy incapacitado y solicité mi pensión por derecho, ante mi desesperación porque no me contestaban las llamdas y los mensajes que solicitaba, sobre como iba mi trámite, puse una demanda contra Mariela Rojas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ante Derechos Humanos”, dijo.

Dicha demanda fue lo que derramó el vaso, pues comenzaron a ponerle “trabas” y una de ellas fue no recibir sueldo, desde hace una quincena, así como la no autorización de su pensión, detalló que el director de una de las secundaria sabía su condición y estatus de salud, “él mismo reconoció mi situación, pero él fue quien también me reportó para que yo sea secado y desde hace una quincena ya no estoy cobrando”.

Señaló que el 15 de marzo del 2019 entraron a revisión sus documento y de acuerdo al artículo 8, le deberían de dar respuesta en 3 meses, pero fue hasta el 6 de marzo del 2020 que aceptaron sus papeles, pero entró la pandemia y se pausó, desde entonces Roger no ha sido notificado sobre el avance de su caso.

Quiere que le autoricen su jubilación

“Le mandé mensaje a la delegada regional, no me contesta me dejó en visto, al parecer eso le molestó, la demanda ante derechos humanos, me están dando largas y trabas, me están pidiendo nuevos exámenes”, manifestó.

Por último, el maestro pide a las autoridades correspondientes que le den lo que por derecho le corresponde, la pensión, “tengo 25 años de trabajo y tengo 58 años de edad, ya fui dado de baja por parte de la secretaría, quien me va a contratar, a esta edad ya es muy difícil, solo quiero que me respeten, tengo dos hijas que mantener”, concluyó. La Verdad Noticias.

