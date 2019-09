Inicia la venta de pan de muerto en Cancún

Han pasado las fiestas patrias y en Cancún ya se inicia con la venta de pan de muertos en las panaderías tradicionales.

Francisco Galván, de profesión panadero y siendo parte de la tercera generación de panaderos en Cancún, comentó a La Verdad que a menos de un mes y poco más de 15 días para que llegue noviembre en su panadería ya se inició con la venta del pan de muertos, esto porque los clientes lo han solicitado desde antes que iniciaran las fiestas patrias.

“Comenzamos hace unos días con la preparación del pan de muerto como cada año empezamos con tiempo, porque los clientes nos lo piden porque se adelantan a vivir la fiesta que se aproxima del Día de Muertos”, comentó.

Lo que caracteriza a esta panadería es que a parte de los ingredientes tradicionales como huevo, leche, azúcar y mantequilla natural se le agrega anís o la naranja para darle sabor a la masa que una vez salida del horno es agradable para todos los sentidos.

Se manejan dos precios los de 15 pesos que son panes poco más grande que el de una concha y el de 30 pesos que es un poco más grande y estos pueden ir rellenos de filadelfia, de chocolate, nutella, dependiendo el sabor que quiera la persona además de manejar dos tipos de pan de muerto el tradicional con azúcar y el que tiene ajonjolí.

Actualmente se preparan alrededor de 15 a 20 panes por día dependiendo el pedido de los clientes o de las empresas que solicitan el tradicional pan de muerto, y esperan que para el mes de noviembre se incremente la producción de 30 a 50 panes al día.

Francisco Galván, recordó que no se muere quien se va, sino el que se olvida y por eso no pierden la tradición de preparar el tradicional pan de muerto para no perder la tradición del Día de Muertos y adelantarse con la producción para los clientes que lo requieren.