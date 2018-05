Inicia la segunda semana binacional de salud en Quintana Roo

Inicio la segunda semana Binacional de salud en Quintana Roo, en la primaria Alfredo V. Bonfil del municipio de Benito Juárez, por parte de la jurisdicción sanitaria Número 2.

En esta semana de semana binacional, será del 28 de mayo al 1de junio, donde se aplicaran 26,321 en los municipios que comprenden la jurisdicción sanitaria número 2, de las cuales 9,902 se aplicaran la segunda dosis de VPH (virus de papiloma humano), rotavirus, Hepatitis B, Neumococo, pentavalente, triple viral, las cuales ayudaran a la prevención de enfermedades y tener niños sanos en el estado.

Sócrates Homero León, jefe de la jurisdicción sanitaria número 2, mencionó la importancia de vacunar a las niñas de 11 años para prevenir el desarrollo del cáncer cervicouerino, así como la aplicación de otras vacunas como la hepatitis B, de la cual se aplicaran 2,300 dosis y serán a aplicadas a niños recién nacidos en el hospital general de Cancún.

Cabe mencionar que en esta segunda semana Binacional, entrara el país vecino de Belice, en la cual se aplicaran vacunas para evitar brotes de enfermedades como el sarampión en México.

Homero León, descalifico los señalamientos de campañas anti vacunas que se están generando en México pero sobre todo en Quintana Roo, “el movimiento anti vacunas eso en realidad no tiene razón de ser porque las vacunas protegen a todos nuestros niños, hay tienen ustedes el problema que vivió hace unos meses en Europa donde hubieron muchos casos de sarampión, aquí afortunadamente no tenemos casos de sarampión, toda esa campaña está mal infundada. No tiene absolutamente ni una razón de ser que las personas estén en contra de las vacunas, las vacunas cuidan y protegen”.

Descarto que tanto en el estado como el municipio exista desabasto de vacunas, ya que cuentan con el esquema completo de vacunación la cual ha evitado brotes de sarampión que se han presentado en otros países y ha blindado a Cancún de llegada de personas de otros países.