Inicia la consulta para el Tren Maya en Cancún; hay 10 lugares para ir a votar

Con más de 60 casillas instaladas en todo el estado de Quintana Roo en 10 municipios, arrancó esta consulta ciudadana, que tiene como objetivo, que la ciudadanía tome la decisión de realizar o no el proyecto del Tren Maya, misma consulta que inició a las 8:00 horas y se cerrarán las casillas a las 20:00 horas de este mismo día.

Los lugares en Cancún para ir a ejercer el voto son los siguientes, parque “El Crucero”, frente al parque de Las Palapas, frente al Chedraui de Plaza Las Américas, frente al hotel Fiesta INN, Malecón Las Américas, frente al Walmart sobre la avenida Nichupté, la Gran Plaza, Plazas Outlet, Cancún Mall, Multiplaza Villas del Mar y Multiplaza Lak In.

Hay que destacar que para ir a votar a favor o en contra de esta mega construcción, uno tiene que estar bien informado, aquí las especificaciones de esta ambiciosa construcción por el territorio quintanarroense y cuatro estados más.

El Tren Maya contará con 1 mil 460 kilómetros de vías de tren. 18 estaciones y 12 paraderos propuestos. Pasará por cinco estados: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La mayoría de la ruta pasará por vías férreas existentes y derechos de vía de líneas de transmisión eléctrica y carreteras federales. Ofrecerá tres tipos de transporte: población local, turistas y carga. El proyecto cuenta con el acompañamiento de dos agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-Habitat y UNOPS). Se tienen convenios con centros de investigación y educación nacionales y regionales para incorporar las mejores prácticas.

En tanto, las autoridades invitan a ir a votar sobre este tren, ya que la última palabra lo tiene la ciudadanía y si uno no ejerce el voto y está en contra, más adelante no podrá revertir la decisión que se tome, todo porque no fue a votar.

Ahora sólo queda esperar que la población decida si este proyecto va o no va, pero eso se sabrá en los próximos días, cuando el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, lo de a conocer a través de su rueda de prensa mañaneras y se rumora que podría ser mañana lunes, luego del conteo de los votos hoy por la noche.

