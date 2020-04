Inicia entrega de apoyos alimentarios casa por casa en Cozumel

En apoyo a la economía de las familias cozumeleñas ante la emergencia sanitaria que se vive derivada del COVID-19, el Presidente Municipal, Pedro Joaquín Delbouis, anunció que este lunes 6 de abril, a partir de las 9 de la mañana, arranca la entrega de despensas casa por casa en Cozumel.

La medida es posible gracias a la suma de esfuerzos con el Gobierno del Estado y tiene como objetivo garantizar que no falten alimentos en los hogares.

En ese sentido, Pedro Joaquín Delbouis refirió que será indispensable que las personas permanezcan en sus hogares, para no quedarse sin este apoyo, ya que no se habilitarán centros de distribución para evitar la aglomeración de personas y se realizará de forma presencial en todas las colonias de la isla.

Reiteró el llamado al #QuedateEnCasa a la población cozumeleña, ya que con la participación de autoridades municipales, estatales y con el apoyo de las Fuerzas Armadas, se pretende entregar aproximadamente 20 mil despensas esta semana a las familias que más lo necesiten.

Tal vez te interese: Cancún: Unen esfuerzos gobiernos de BJ y del Estado para iniciar ayuda alimentaria

“El objetivo que tenemos con el Gobernador Carlos Joaquín González, es ayudar a las personas que más lo necesitan, sin tintes partidistas, sin politizar el tema, porque es momento de sumar esfuerzos, estar unidos y ser solidarios con la gente para que juntos podamos salir de esta situación que aqueja a todo el mundo por la pandemia del Coronavirus COVID-19”, señaló.

Cabe recordar que desde el arranque de la presente administración, el Presidente Municipal ha destinado el 50 por ciento de su salario para temas sociales, pero en estos meses de emergencia sanitaria se irá para la adquisición de despensas.

A esa acción, dijo, se han sumado los miembros de su gabinete, por lo que hizo un llamado a los diversos sectores de la población y de quienes esté dentro de sus posibilidades, a que se sumen a esta noble causa para que a la gente de Cozumel no le falte alimento durante la cuarentena.

Otras medidas implementadas por el Gobierno de Pedro Joaquín son la aplicación de descuentos que van del 10 al 50 por ciento en el pago de diversos impuestos, trámites y renta de locales en mercados públicos.

Al igual, la ampliación del plazo para renovar licencias de funcionamiento, suspensión de las funciones de fiscalización y la no generación de recargos por contribuciones omitidas durante el periodo comprendido de los meses de abril, mayo y junio.

Más noticias de QUINTANA ROO AQUÍ

Aunado a ello, con el apoyo del sector restaurantero de la isla y la sociedad civil, se prepara un proyecto para ofrecer comida preparada para llevar a los sectores más vulnerables de la población.

Finalmente, el Presidente Municipal hizo un llamado a la población a no bajar la guardia y seguir las indicaciones básicas como lavarse las manos de manera recurrente, toser o estornudar en el ángulo del brazo, no tocarse la cara, no saludar de mano y, sobre todo, quedarse en casa