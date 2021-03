Las vacaciones de Semana Santa iniciaron en Cancún, durante varios días turistas nacionales e internacionales visitarán el Caribe mexicano para disfrutar sus diferentes atractivos y sin duda alguna uno de los puntos más concurridos será la Zona Hotelera donde actualmente varios semáforos se encuentran sin funcionar, poniendo en riesgo inclusive a peatones.

En la Zona Hotelera de Cancún se concentra una importante cantidad de turistas extranjeros que llegan a la ciudad y la movilidad de peatones, transporte público, así como autos particulares es muy fluida, motivo por el cual llama la atención como varios semáforos no están funcionando, algunos ubicados frente a playas públicas donde se registra una importante afluencia de personas.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Facebook para mantenerte informado

Inicia Semana Santa en Cancún con semáforos sin funcionar en Zona Hotelera

La Verdad Noticias realizó un recorrido en dicho punto de Cancún y encontró uno de los semáforos inservibles justo frente “Playa Caracol”, ubicada justo en el corazón de la Zona Hotelera, frente a un costado de un supermercado, muy cerca de antros, así como restaurantes.

Justo en este punto para cruzar donde se encuentra la entrada de dicho arenal, está un semáforo peatonal sin funcionar, situación que pone en riesgo a quienes quieren atravesar la avenida al tener la necesidad de sortear los automóviles, los cuales no se detienen al no tener una luz roja.

Inicia Semana Santa en Cancún con semáforos sin funcionar en Zona Hotelera

Esta situación molesta a muchos visitantes como la señora Jacqueline Mondragón Urrutia, originaria de Jalisco, la cual calificó como inaceptable que un semáforo ubicado en la Zona Hotelera donde cruzan varias personas no esté funcionando, incrementando la posibilidad de tener accidentes.

Noticias Cancún

“Pues me parece muy molesto que un semáforo que también es peatonal no este sirviendo, los autos y rutas no se detienen para dejar pasar si no ven el rojo del semáforo y uno debe ahí de estar corriendo para poder cruzar, creo que deberían arreglar esto lo más pronto posible”, comentó la visitante.

Otro semáforo sin funcionar sobre el Boulevard Kukulcán, frente a las oficinas de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), donde se ubica un letrero señalando la dirección para “Playa Linda”, sumando uno más a la lista.

Inicia Semana Santa en Cancún con semáforos sin funcionar en Zona Hotelera

Semáforos inservibles en Zona Hotelera de Cancún

Te recomendamos: VIDEO: Mar escupe a tiburón hasta una playa de Cancún, las olas lo arrastraron

Actualmente varios semáforos de Cancún no funcionan, varios sufrieron daños durante el paso de huracanes y tormentas tropicales del 2020, sin que hasta el momento las autoridades municipales puedan solucionar este problema, argumentando falta de recursos.

Más notas de Quintana Roo AQUÍ