Inicia Mara Lezama un gobierno anticorrupción y de igualdades.

Quince minutos antes de las 8:00 de la mañana del domingo 25 de septiembre, elementos del Ejército, patrullas de la Policía Quintana Roo y camionetas de lujo, principalmente color blanco y negro con vidrios polarizados, circulaban sobre el bulevar Bahía, en Chetumal, en dirección a donde Mara Lezama daría su primer mensaje al pueblo como gobernadora.

A las 9 de la mañana, la explanada frente al Palacio de Gobierno tenía un 70% de ocupación en las más de mil sillas puestas para los invitados, la mayoría de los presentes vestía de blanco y guinda, haciendo alusión a los colores del partido Morena.

A través de la pantalla que transmitía la Sesión Solemne en la explanada, observaban la toma de protesta y corearon "¡Gobernadora!" y "¡Sí se pudo!" cuando Mara Lezama terminó de decir sus primeras palabras ante el Congreso. Se escucharon también los tamborazos de los miembros del Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler de Chetumal, que gritaron: "Los taxistas siempre estuvimos con Mara".

Los más jóvenes en el evento tenían los ojos pegados al celular, mientras que los más grandes prestaban total atención a las palabras de Lezama, a la par que usaban abanicos para mitigar el calor y las sillas se iban ocupando rápidamente.

A las 10:10, un contingente de aproximadamente 200 personas de Felipe Carrillo Puerto llegó con tambores y cartulinas fosforescentes en apoyo de la gobernadora. Una de ellas tenía escrito "Mara y Claudia (Sheinbaum), TE AMLO". Todos permanecieron de pie y bajo los rayos del sol, ya que los asientos estaban llenos. Más gente seguía llegando al lugar con un espíritu de celebración por la nueva líder del estado.

Eran las 10:37 cuando terminó la Sesión Solemne en el Congreso de Quintana Roo y los presentes en la explanada del Palacio de Gobierno festejaron con aplausos, tamborazos, gritos y chiflidos. Se cortó la transmisión en pantalla y música regional comenzó a sonar para amenizar la espera a la llegada de Lezama.

Hubo baile y fiesta

A las 10:49, el Grupo Folclórico de Quintana Roo, integrado por siete parejas jóvenes luciendo vestimenta tradicional, salió al escenario para bailar al ritmo de un son de la región. A las 10:52, el ballet de Bacalar, compuesto en su totalidad de mujeres adultas, también bailó. Una tercera pieza se realizó con diferente vestimenta cuatro minutos después, contagiando el entusiasmo de los bailarines al público.

A las 11:05, la joven Sofía Meneces, de Cancún, vistiendo una falda blanca y blusa negra tradicional, cantó un tema para el deleite del público y al concluir este, el maestro de ceremonias le pidió interpretar otra pieza para ganar tiempo en lo que Mara llegaba al recinto. "Soy pura mexicana, nacida en esta tierra..." fueron las estrofas que encendieron al público que terminó acompañándola en los "Viva México, ¡Viva!" de la popular canción; su acto terminó a las 11:11 con el aplauso de los presentes.

Previo a la llegada de la Gobernadora se realizaron pruebas técnicas en el micrófono del estrado. El ensamble "Voces de Quintana Roo" de Benito Juárez, integrado por cuatro hombres y cuatro mujeres, todos adultos, hizo su aparición en el escenario para finalizar su primera canción a las 11:17.

A las 11:30, Mara Lezama no había llegado y el ruido de dos grupos de tambores, sumado a la música de fondo y el calor, poco ayudaban para hacer más amena la espera de los asistentes, quienes no dejaban de utilizar abanicos, hacer llamadas por teléfono, pasarse agua embotellada y tomarse fotografías. El sudor era más que visible en las espaldas de los hombres y en los rostros cubiertos de maquillaje de las mujeres.

Llega la gobernadora

En punto de las 11:50, casi una hora después, Mara Lezama llegó al escenario frente al Palacio de Gobierno y los presentes gritaban y agitaban los brazos, chiflaban y sacaban el celular para grabar y tomar fotos.

Con unas zapatillas de tacón bajo color arena, un vestido blanco de manga larga y un sencillo peinado recogido en chongo, Mara Lezama se plantó en la tarima y mandó besos y abrazos a todos los presentes.

En el acto, se hizo la introducción de los invitados especiales, y entre los que se robaron los aplausos más escandalosos fueron Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos (a quien le pidieron autógrafos al finalizar el evento); Leticia Ramírez, secretaria de Educación Pública, y Mario Delgado, dirigente nacional de Morena.

En el escenario, la gobernadora también fue acompañada de sus tres hijos, su esposo y sus padres. Eran las 11:56, cuando Lezama se acercó al podio alzando el brazo derecho y la mano hecha puño al ritmo de los aplausos y vítores de la gente.

Un minuto después, comenzó su mensaje agradeciendo a los presentes y a su familia en general. "Amigas y amigos, lo resumo en tres palabras: Sí se pudo. Lo logramos", dijo con voz firme manteniendo una sonrisa de oreja a oreja.

Por los más necesitados

Lezama aseguró que en cinco años cambiará la vida a todos los quintanarroenses para su bienestar y agradeció a su equipo de trabajo que siempre creyó en ella desde el principio y dejó en claro que encabezará un gobierno que va a cambiar las prioridades.

"A partir de hoy, las acciones del gobierno están enfocadas en atender a quienes más lo necesitan, porque por el bien de todos, primero los pobres", dijo indicando que enfrentará con carácter y con inteligencia los retos del Estado. "A partir de hoy, se acabaron los arreglos con los de arriba, voy a gobernar para todos y para todas".

También aceptó que el rezago en Quintana Roo es enorme y el presupuesto insuficiente ante el reto de consolidar la transformación. "Pensemos en construir a futuro, en lo que sucederá en los próximos 50 años. Otro Quintana Roo, claro que es posible. Es tiempo de construir ese camino para la prosperidad, solo el pueblo puede salvar al pueblo", enfatizó para seguir hablando sobre un bienestar compartido y beneficios para todos, aunado a terminar con los privilegios en el Gobierno.

Subrayó que se van a reducir los gastos en publicidad, pero sin dejar de promocionar los grandes destinos, además de "encontrar las grietas por donde se estuvo yendo el dinero del pueblo".

Mara Lezama dijo que gobernará de manera distinta para alcanzar resultados diferentes, y para que todas las mujeres tengan un futuro igualitario gracias a un paquete presupuestal destinado a las quintanarroenses.

"Este gobierno es el gobierno del cambio verdadero, sólo tenemos cinco años, hay que apurarnos. Nos conduciremos con rectitud y honestidad, no voy a tolerar ningún acto de corrupción ni prepotencia", sentenció para ser interrumpida nuevamente por los aplausos.

"Como la primera Gobernadora mujer de Quintana Roo, no les vamos a fallar... Amor con amor se paga. ¡Que viva Quintana Roo!", fueron las últimas palabras de su discurso a las 12:22 de la tarde.

Comunidad indígena le cede el bastón de mando

Las comunidades mayas depositaron su confianza absoluta con el "bastón de mando" que simboliza que el pueblo ha elegido a su gobernadora y le dedicaron un mensaje de apoyo. A pesar de que el Estado debe ser laico, una bendición "en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo" hizo que Mara se convirtiera en "la hermana mayor" del pueblo maya.

Antes de la entrega del bastón, uno de los integrantes del Consejo habló en maya mientras un tercero le decía la traducción a Lezama por la espalda. Luego, el presidente del Gran Consejo Maya hizo entrega del bastón en aras de que la gobernadora trabaje para los indígenas y todos en Quintana Roo, paralelamente, le entregó una vestimenta tradicional maya como símbolo de ser la nueva hermana mayor.

A las 12:29 terminó la ceremonia de los indígenas mayas y en punto de las 12:30 Mara Lezama pasó con Mario Delgado y otros gobernadores al centro del escenario tomados de las manos para alzarlas frente al público celebrando el histórico momento.

A las 12:32, la gobernadora dijo que iba a trabajar "aquí atrasito", señalando el Palacio de Gobierno, donde haría la instalación del Comité de Protección Civil, iniciando labores en domingo, en su primer día como gobernadora de Quintana Roo, sin embargo, la gente no la dejaba irse, y en medio del éxtasis inusitado por el cambio de gobierno, Mara abrazó a un niño que subió al escenario, al tiempo que recibió distintos papeles y carpetas al concluir el evento.

Todos querían fotos y selfies con Lezama, al punto que la muchedumbre la rodeo por completo y parecían asfixiarla. Ante la situación, el maestro de ceremonias dijo que la mandataria regresaría por las fotos tras instalar la mesa de Protección Civil, pero poco les importó a los presentes entusiasmados por estar cerca de la primer gobernadora mujer del estado.

Una vez que Mara Lezama desapareció del ojo público, pasada la 1:00 de la tarde, una gran parte de los asistentes hizo largas filas en los puestos de marquesitas y frapés que estaban a un costado del recinto para quitarse el hambre y la sed.

¿Qué prometió Mara en su primer mensaje?

Erradicar la corrupción y acabar con los privilegios de los funcionarios de alto nivel.

No se despilfarrarán los recursos públicos, sino que serán encauzados hacia programas sociales.

Se acabará el gasto excesivo en publicidad.

La austeridad republicana empezará por su oficina, para encontrar grietas en donde se ha ido el dinero del pueblo.

Presentar una iniciativa ante el Congreso para reducir el presupuesto a los tres poderes y a los organismos autónomos.

Encabezar un gobierno de puertas abiertas, donde caben todas las expresiones políticas, sociales y culturales.

Destinar “el mayor presupuesto de la historia a la política social” para garantizar alimento, educación y acceso a la salud de las personas más necesitadas.

Crear la Agencia de Seguridad Alimentaria para Zonas vulnerables.

Ampliar la Red Estatal de Comedores Comunitarios y Públicos.

Crear un sistema de información para el abasto de medicamentos.

¿Quiénes la acompañaron?

GOBERNADORES

Claudia Sheinbaum, CDMX

Julio Menchaca, Hidalgo

Salomón Jara Cruz, Oaxaca

Carlos Merino Campos, Tabasco

Cuitláhuac García Jiménez, Veracruz

Layda Sansores San Román, Campeche

Cuauhtémoc Blanco, Morelos

EX GOBERNADORES

Jesús Martínez Ross

Joaquín Hendricks Díaz

POLÍTICOS

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena

Citlalli Hernández, secretaria general de Morena

Karen Castrejón, dirigente nacional del PVEM

Renán Sánchez Tajonar, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado

María Dolores Fritz, secretaria de Gobierno de Yucatán

Así rindió protesta

“Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del Estado de Quintana Roo y las leyes que de ellas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernadora del Estado que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la nación y del estado de Quintana Roo. Si así no lo hiciere que el pueblo me lo demande”.

