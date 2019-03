Inicia CAPA actividades por el día mundial del agua en Chetumal

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) inició este viernes su programa de actividades para conmemorar el Día Mundial del Agua impulsado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que este año lleva el tema “Agua para todos, sin olvidar a nadie”, que se adapta a la promesa central de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible como progreso, y que ha sido prioridad en la administración del gobierno que encabeza Carlos Joaquín, en la que el aprovechamiento sostenible del agua es principio de desarrollo.

El director general de la CAPA, Gerardo Mora Vallejo, informó que, del 15 al 28 de marzo, a través de la Dirección de Cultura Hídrica de la paraestatal, los espacios de cultura del agua de los municipios y en alianza con instituciones educativas, ayuntamientos y organizaciones civiles, se desarrollarán actividades con niños, jóvenes y adultos a fin de conmemorar al recurso natural más importante para la vida, y de hacer un llamado a la conciencia porque preservarla es responsabilidad de todos.

Este viernes arrancó el programa “Los guardianes del agua visitan tu escuela”, con la conferencia “Agua y Desarrollo Sostenible” a cargo del promotor José Alberto Alonzo Gamero y el rally “Agua para todos, sin olvidar a nadie” en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP); y se repetirá los próximos días en el Centro de Bachillerato Tecnológico, Agropecuario y de Servicios (CBTA No. 11), en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS No. 214), en el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR No. 10) en Chetumal; y en la secundaria General Leona Vicario de Felipe Carrillo Puerto.

El 22 de marzo que es la fecha oficial de la conmemoración, a las 11 de la mañana se llevará a cabo la firma de un convenio de colaboración académica, científica y tecnológica entre la CAPA y el Instituto Tecnológico de Chetumal (ITCH); y el martes 26 de marzo a las 10 de la mañana, se llevará a cabo la premiación del concurso de pintura y corte de listón del mural alusivo al Día Mundial del Agua 2019 en la escuela primaria Tenochtitlan de la ciudad de Bacalar.

El 28 de marzo, finalizarán las actividades con una Feria del Agua en la comunidad de San Antonio Soda en la zona limítrofe de Othón P. Blanco, en coordinación con diversas instancias, como una celebración especial en dicha comunidad que desde el año pasado cuenta con un sistema integral de abastecimiento de agua potable, compromiso cumplido en la actual administración estatal.

Del 15 al 28 de marzo se realizarán diversas actividades simultaneas, en los Espacios de Cultura del Agua (ECAs) de José María Morelos, en la Salas Didácticas del Recurso Agua de Cozumel y Playa del Carmen, así como el Museo del Agua de Cancún; y un desfile alusivo con estudiantes en Kantunilkín, por mencionar algunas.

El Día Mundial del Agua conmemora a este recurso natural como un elemento esencial para la vida; y es parte de la campaña de la ONU que se presenta como un marco de discusión y reflexión sobre la gestión que se debe hacer respecto a la conservación de los recursos hídricos para el futuro; con el propósito de generar estrategias que mejoren las condiciones de vida de las poblaciones.