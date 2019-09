Informan en acuarios de Quintana Roo sobre la importancia de la vaquita marina

En el marco del Día Internacional de la Vaquita Marina, acuarios del estado de Quintana Roo informan a sus usuarios sobre la importancia de mamífero que llega solamente a las costas de Baja California.

Miguel Canseco, gerente de responsabilidad y comunicación de Delphinus, explicó que estos trabajos de concientización se realizan desde hace cinco años y forman parte de una serie de acciones que la empresa ha desarrollado para la preservación del animal.

"Para nosotros ha sido muy importante desde al menos cinco años a la fecha trabajar a favor de la conservación de las vaquitas, esta especie endémica de México que sólo se encuentra en un pequeño punto del Golfo de California", señaló Canseco.

Para informar sobre la existencia e importancia de la especie, la empresa mexicana aseguró que lo hacen mediante videos que son difundidos entre los más de 370 mil turistas anuales que recibe el delfinario.

"Nosotros hemos emprendido una serie de acciones, dentro las más destacadas es primero informarle al público que existe esta especie.

Lo hacemos a través de videos en nuestros hábitats, los invitamos a donar, a comprar una mercadería especial e invitaciones a las comunidades en trabajos", señaló Miguel.

Otro de los puntos que han tratado de emprender, añadió Miguel Canseco, fue el de trasladar a las especies que aún quedan en el Golfo de California, a un hábitat controlado para favorecer la sana reproducción del mamífero.

No obstante, debido a la naturaleza del animal, esto no ha sido posible, pues la vaquita marina no pudo acostumbrarse a hábitat artificiales, manifestó el generente de comunicación.

Hasta el momento, han logrado donar más de 380 mil pesos para conservar esta especie, lo cual ha servido para la realización de estudios y mejoramiento del hábitat del animal, aseguró el empleado de Delphinus.

TE PUEDE INTERESAR: México se compromete por la vaquita marina para no recibir sanciones

De acuerdo con información oficial, esta especie está en peligro inminente de extinción y quedan, hasta el año 2018, menos de 30 ejemplares que se localizan en el Golfo de Baja California.