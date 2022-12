Infonavit: que te atrase tus trámites la e.firma del SAT

El Infonavit puso en marcha en Quintana Roo un programa que permite regularizar y hacer cambios en el tipo de crédito contratado con antelación de Unidades de Inversión (UDI) a pesos, sin embargo para ello se requiere la fiel o firma electrónica del SAT, que ha trabado el trámite a derechohabientes hasta el próximo 2023.

Los derechohabientes del Infonavit, deben pasar más de seis horas antes de ser atendidos por el personal de la institución federal y, poder recibir la información del programa Responsabilidad Compartida, en la que el organismo de seguridad social, pretende beneficiar a los derechohabientes con el cambio de sus créditos a pesos.

Los deudores del Infonavit, quienes realizaron contratos antes de 1995, debieron aceptar el avaluo de sus domicilios en las llamadas UDI´s; a fin de poder acceder a los créditos que daba el Infonavt en aquellos años; sin embargo al actualizarse diariamente de acuerdo a los Índices Nacionales de Precios al Consumidor (INPC), el costo de la vivienda se volvió casi impagable.

Para favorecer a los trabajadores que accedieron a créditos a medidos de los 90´s, el Infonavit ha puesto en marcha partir del 2023 e programa de Responsabilidad Compartida, con el que ofrece pasar los créditos de UDI´s a pesos; lo que ha provocado la concentración de un alto número de derechohabientes en las oficinas de la dependencia.

Pero no todo es fácil, además de la Clave Única de Registro de Población (CURP), el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la clave del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se requiere de la firma electrónica que complica sobre manera el trámite a quienes desean hacer cambios en sus créditos.

La pagina www.infonavit.org.mx trae los datos de los requisitos del programa de Responsabilidad Compartida, pero para ello es necesario crear una cuenta en el mismo portal, denominada mi cuenta Infonavit, que sirve para acceder a la información de los porcentajes retenidos, el monto del crédito entre otros datos más.

Carlos Sánchez Frias, empleado de un centro de hospedaje de la ciudad señaló que lleva ya tres días acudiendo al Infonavit para solicitar la información que le permita hacer el cambo de UDI´s a pesos, “pero no he tenido suerte, me falta la constancia de retenciones y otros documentos como la firma electrónica que tardar hasta tres meses en dar una cita en el SAT para entregarla”, lamentó.