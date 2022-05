Influencers cuestionan ley que los obligaría a pagar impuestos

Rosario tiene 12 mil seguidores en Facebook y allí publicó que se encontraba en un evento, afirmó que había personas que son excelentes, etiquetó a una institución y días atrás recomendó frutas y verduras orgánicas de una alcaldía. ¿Bajo la iniciativa de ley que presentó la diputada morenista María del Rosario Merlín García, para que los influencers paguen impuestos, podría ser sancionada?

La respuesta a la pregunta es no, ya que la ley contemplaría a los influencers que utilizan producciones audiovisuales, pero quienes usen otros productos, como imágenes, para promocionar y recomendar servicios y productos, no están contemplados en esta iniciativa, que ha generado cuestionamientos y críticas.

José Luis Palomo

“Tiene muchos cables sueltos, es muy burda, tiene que ser analizada, debe tener muchísimas más especificaciones, está muy general", dice José Luis Palomo, influencer de Cancún, quien ha encontrado inconsistencias después de leer la iniciativa, por ejemplo, que generaría un doble pago de impuestos por un mismo servicio.

“El pago es algo que ya hacíamos muchos de nosotros. Yo soy prestador de servicios ante el SAT y tengo que rendir cuentas. Esta misma situación, muchos más ya la atienden, sin embargo, podría generar mucha controversia. Imagínate si te regalan o a ti mismo te gusta un producto y no te pagan nada, pero lo recomiendas, ¿cómo va a estar esta situación?”, dijo.

El influencer considera que no es necesaria la ley. Dice que como persona prestadora de servicios ya genera impuestos, pues la empresa o marca con la que trabaje emitirá una factura.

La iniciativa señala como “influencer” a una persona que, a través de su actuación o participación en redes sociales, colecta una importante cantidad de seguidores e influye en las decisiones de consumo y afecta la decisión de compra de otras personas a causa de su autoridad, conocimiento, posición o relación.

‘Se tiene que regular’

Ricardo Pimentel

Ricardo Pimentel no se considera influencer, sin embargo, tiene 14 mil seguidores en Instagram y más de un millón en la página de su asociación civil Tierra de Animales. Él ya paga impuestos, ¿podría pagar aún más si la ley lo considera influencer?

“No creo que pueda aportar mucho en este sentido. En realidad no me considero influencer, solo soy activista por los derechos de los animales y creo que esa iniciativa va dirigida a otro tipo de influencers. Lo único que te puedo decir es que sí hay gente que su fuente de dinero es por medio de esas plataformas. No deja de ser un negocio que se tiene que regular y en ese sentido estoy de acuerdo con que paguen sus impuestos”, dijo.

Jesús Milán

La posible ley no dice cuánto es exactamente lo que se considera una “importante cantidad de seguidores” y bajo este problema surgen otros planteamientos que pone en la mesa el influencer de viajes y estilo de vida Jesús Milán, también de Cancún.

“Mi novia no es una influencer, ella no se dedica a eso de la influenciada. Sale conmigo en mis videos y en parte mucha de mi audiencia es por ella porque quieren saber qué hace, cómo está, qué come, cómo se viste.

“Por ejemplo, ella va a comprar plantas porque le gustan las plantas y también tenerlas en la casa y comparte y dice en qué lugar la compró, cuánto costó y da el visto bueno, pero no hay intercambio comercial, y ella recomienda porque se le hace bien apoyar un negocio local. ¿Ella va a pagar impuestos? si es así ella lo dejará de hacer y en ese momento se cortará la libertad de expresión”, dice.

La libertad de expresión parece quedar de lado con los argumentos que se presentan en el documento en donde imponen qué tipo de contenido debe hacerse por los influencers e incluso qué propósito deberá darse y se habla de un “bien común”, que tampoco se especifica quién determinará qué será lo “bueno” para las diferentes audiencias y segmentos que existen.

María del Rosario Merlín García

“Debe ser un servicio dirigido al público en general; la función de los contenidos tiene que ser principalmente informar, entretener o educar; su propósito principal será la provisión de programas, y esos programas deben ser audiovisuales y deben proveerse mediante redes de comunicaciones electrónicas”, se especifica en la propuesta de ley de Merlín García.

‘Burda y ridícula’

José Luis Palomo dice que la iniciativa raya en lo ridículo y señala que eso se debe al desconocimiento del uso de las redes sociales por parte de quienes presentaron esta iniciativa.

“Burdo, esa es la palabra. Puede llegar a ser una ridiculez el querer presentar este tipo de iniciativas sin antes conocer cómo se manejan verdaderamente las redes sociales. Igual y ni eres influencer pero tienes muchos seguidores y alguien te regala algo, o sea ¿eso también lo tienes que pagar aunque no estés recibiendo algún dinero? Está cañón. Yo creo que hay que especificar. Así como se presentó la iniciativa, no se entiende y va a generar más controversia que beneficios”, asegura.

Los influencers afirman que están dispuestos a pagar, incluso creen que en muchos aspectos esto profesionaliza su persona, pero también mencionan que existen contrapartes que hacen dudar de la intención real de esta propuesta de ley.

Chucho Robles

Chucho Robles, influencer e imagen de campañas en la península de Yucatán, ve un posible beneficio en esta ley.

“De entrada, nos podría parecer una manera de tener un cargo monetario, para mí, con base en mi experiencia, he notado que con todas estas regulaciones por lo menos a mí en los personal me ha ayudado. Te voy a explicar qué está pasando:

“Hoy ya no hay agencias intermediarias entre un influencer y una marca, no sé si lo sepas, todas esas agencias que los manejaron ya no pueden facturarle a la marca. Haz de cuenta que si yo voy a hacer una promo, (por ejemplo ahora soy imagen de Telcel Sureste), pero antes esta empresa trabajó con agencias, ya no, ahora lo hace directamente con nosotros”, explica.

Ainhoa García

Ainhoa García, influencer de Cancún que recomienda comidas y destinos, considera que esta propuesta legislativa generará cobros por realizar los unboxing, giveaways, etiquetados o menciones de marcas.

“Yo digo que si los impuestos realmente se usaran para lo que son —mejorar la educación, cuidar el medioambiente, invertirlo en el sector salud, para la comunicación al mantener las carreteras en buen estado, entre otras cosas—, yo sin pedos pagaría lo que sea. Pero para pagar impuestos, para que se los roben y los usen en lo que se les da la gana, por sus huevos, pues no. Eso opino de todos los impuestos, los pagaría con gusto si realmente los usaran para lo que son”, asegura.

‘Es un poco confuso’

La iniciativa que presentó María del Rosario Merlín García ha dejado dudas en quienes ya trabajan como prestadores de servicio y ya aportan impuestos, además de que plataformas como YouTube ya cobran una tarifa.

“Yo tengo un negocio y mi negocio paga impuestos, yo no sé cómo entraría si yo por ser de la empresa tendría que pagar esos impuestos que ella (Merlín García) está señalando o porque ya es mi empresa ya no las tengo que pagar, es un poco confuso”, dice Jesús Milán.

Otra duda surge porque uno de los argumentos de la iniciativa señala que los videos generados por los usuarios finales donde no exista un interés económico ni tenga un impacto significativo en la audiencia, estarán excluidos del pago de impuestos fiscales.

“Es muy difícil saber cuando es algo orgánico o algo pagado, ¿cómo se va a filtrar para saber eso?”, cuestiona Milán.

‘No hay normas que cuadren’

“Muchos de los que están calentando banca y que tendrían que estar haciendo algo por la ciudadanía, lo primero que se les ocurrió fue algo como eso. Podría estar bien regulado, sin embargo, como se presentó, no hay normas que te digan y te cuadren.

“Imagínate que voy a ver la película de Doctor Strange y digo que está buenísima, no me va a pagar Marvel, pero es lo que hago en mi vida cotidiana. Si estoy comiendo Cheetos van a decir que estaré promocionando que coman Cheetos. Se escudan en las adicciones, pero si estoy en unos 15 años y sin querer aparece una cerveza de equis marca también van a decir que estoy induciendo a la gente a que tome y consuma la marca”.

