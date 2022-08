Inflación obliga a las personas a cambiar sus hábitos en compras

La inflación continúa al alza y llegó a 8.2 por ciento y con ella el aumento a los precios de los productos en general, lo que ha provocado que la población cambie sus hábitos de consumo, ha dejado de comprar productos que le gustaba como dulcería y panadería y ahora compran por pieza y no por kilo.

Recientemente la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes reveló que tan solo en los que va de 2022, el promedio de consumo disminuyó un 8 por ciento y que el ticket promedio paso de 150 a 100 pesos.

"Ya ahorita preferimos dejar de surtirnos con Bimbo y con Tía Rosa porque los precios de los panes estaban muy elevados había panes de más de 50 pesos y no se vendían entonces optamos por dejar de venderlos porque para nosotros también representa una pérdida se hacenmerma", señaló Luis, joven que atiende una tiendita.

Pero no es el único giro de negocios que se ha visto afectado por ejemplo en las tortillerías el kilo dejó de ser la medida más usada por los clientes y comenzaron a comprar medio kilo o 10 pesos, así detalló Mari en el Mercado 23.

La alimentación de los cancunenses es diferente al año pasado pues los precios han variado constantemente, actuelamente la cebolla está sufriendo aumentos significativos en su precio en las últimas semanas y en las proteínas la carne de res está por los cielos, comentó el carnicero Guillermo Tun.

La inflación continúa al alza

Los precios han variado constantemente

"Ha habido mucho cambio en la compra de los clientes, ahora está muy baja la venta en general, antes yo vendia un puerco diario pero ya no, del pollo si te llevabas un kilo ahora solo 3/4 o medio ya no se puede llevar un kilo porque ya subió bastante y la res está carísima, a 200 pesos el kilo".

Señaló que ahora la gente opta por comprar carne de puerco en lugar de la res pues les rinde más, señaló que ahora comer esa carne roja es un lujo.

"La gente sustituye la res con el puerco si compra un kilo de res son 200, mejor se llevo un kilo de puerco es casi la mitad de lo que cuesta la res. Está carísimo comer eso es un lujo ahorita", dijo Guillermo Tun Tun, carnicero en Cancún.

Más productos que han sido sustituidos

Las tortillerías el kilo dejó de ser la medida más usada por los clientes

Según la ANPEC, los productos que dejaron de comprarse en mayor medida son los enlatados, el huevo, botanas, dulcería y lácteos.

El aumento constante de los precios ha generado nueva forma de comprar que revela la limitación del dinero de los clientes y es que el estudio realizado a más de mil 500 a pequeños empresarios en todo el país reveló que ahora la medida estándar es de medio kilo para las tortillas, frijol, arroz y azúcar; medio litro para el aceite y por pieza el huevo, tomate, cebolla y aguacate.

Doña Guadalupe tuvo que cambiar el uso del tomate fresco por tomate procesado en caja para poder ahorrar dinero.

“Todo está caro, todo subió, la fruta, la carne, el pollo, a veces no alcanza para todas las cosas que queremos comprar. Tomate, cebolla, lo que más se utiliza en la cocina, ahora tenemos que sustituirlo por otras cosas. A la semana compraba de 4 a cinco kilos de tomate, ahora solo llevo de kilo y medio a dos.

“Tengo que ponerle puré de tomate y me ahorro comprar otros ingredientes, con una caja me alcanza para mucho, aunque no es el mismo sabor, pero cómo, si no alcanza para comprar y hacerlo desde cero”.

Araceli dejó de comprar pan Bimbo y comenzó a consumir tortillas ya que le rusulta más.



“Todo está caro, antes compraba pan bimbo cero, pero ahora está arriba de 50 pesos, antes estaba por debajo de los 40 pesos y por eso lo he sustituido con tortillas, aunque también ya subió, pero rinde más que un paquete de bimbo.

“Ahora compré lácteos y quesos, me costó 140, anteriormente, la misma cantidad, me gastaba apenas 100 pesos, esto te hablo de meses, enero, aproximadamente. Y eso aquí en el mercado, que es más barato que un supermercado”.

La Cochinita en peligro

La venta de la Cochinita Pibil ha caído más de la mitad en ventas

Con la inflación y la alza de los precios la venta de la Cochinita Pibil ha caído más de la mitad en ventas, pues ahora se cocina tan solo la mitad de los que se solía preparar y pasó de ser venta toda la semana a solo los domingos, por lo que la venta de este producto tradicional ha dejado de ser habitual.

"En este puesto el costo de los insumos ha subido y mientras tanto también nosotros tenemos que subir nuestro precio al público antes muchos compraban pero ahora la mayoría prefiere cocinar en su casa porque en cierta forma le sale más económico", dijo Yesenia Ramírez, que vende cochinita en la región 251 desde hace casi 10 años.

En todo el tiempo en el que ella y su familia han vendido cochinita pibil, es apenas en los últimos tres meses que han reducido su producto al mínimo, pasando de vender seis días a la semana a solo uno y de vender hasta dos latas de cochinita a solo una lata.

"Entre semana la gente tiene otros gastos, mayormente los que tienen hijos en la escuela, gastos en pasajes para ir al trabajo y esto fue afectado a la venta entre semana porque estaba muy bajo y pues tampoco convenía ya era pérdida. Por ejemplo, ahora la cebolla y la carne es lo que más se ha disparado en los precios y mira vendíamos el doble y ahora se hace la mitad y solamente fines de semana", señaló la afectada.

¿Dónde prefiere comprar la gente?

En el mercado todo es más fresco y la calidad de los productos es mejor

Guadalupe: Mercado

“El mercado ya que es más fresco y la calidad de los productos es mejor en el mercado, y aquí todos los días encuentras más barato los precios de frutas y verduras, en cambio en el super solo martes y miércoles y solo unas cuentas cosas”.

Araceli: Mercado

”Me gusta mucho el queso del mercado, su frescura, sabor y sobre todo que es a granel, allá en el super todo es en paquete y es más caro, si me gasto 140, allá casi 200 pesos".

Teresita: Supermercado

En el super por los horarios que tienen y la variedad de productos, yo que trabajo todo el día me facilita muchas cosas.

Rosalía: Tianguis

Me gusta ir a comprar frutas y productos frescos al tianguis porque son los mismos productores de Yucatán que traen su mercancía a vender y están mucho más baratos.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram