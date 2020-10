Infierno para familia en Paseos Kabah, hombres las atacaron con extrema violencia

Este fin de semana se suscitó un hecho importante en el fraccionamiento Paseos del Kabah en la supermanzana 222, en Cancún, un par de hombres decidió agredir y abusar de un grupo de mujeres, en donde incluso había niños, la terrible experiencia fue detallada por una de las afectadas que compartió las imágenes de la agresiones que estos hombres causaron.

Tras lograr sobrevivir de este ataque que les hicieron con extrema violencia, los presuntos sospechosos se reguardaron en su domicilios, para este momento un grupo grande de vecinos había decidido actuar y procedieron q ejercer justicia por su propia cuenta.agresión

Las pruebas de lo ocurrido en Cancún

Historia:

Ayer fue el peor día de nuestras vidas y digo nuestras porque íbamos mis hermanas, mi prima, mi sobrino, mi tío y yo. Estábamos caminando hacia la casa de mi tía en la Supermanzana 222 Paseos Kabah, cuando unos tipos se acercaron y nos empezaron a morbosear a lo cual nosotros respondimos y los tipos empezaron a agredirnos físicamente.

Creímos que no saldríamos vivos de esto, solo le rogaba a Dios por nuestras vidas yo estaba gritando que nos ayuden y nadie se acercó a ayudarnos, cuando me acerqué a una casa y le grité a la señora que porfavor llame a la policía, uno de los tipos me agarro del cabello, me azoto al piso y me empezó a arrastrar para meterme a su casa pero yo forcejee y no me dejé y me dio un golpe hasta que me rompió el labio.

Las chicas tenían lesiones en todo el cuerpo

Los hombres de Paseos Kabah abusaron de las mujeres

A mi hermana la aventaron al piso, la manosearon y la golpearon en el ojo derecho, a mi hermanita le rompieron la blusa y le querían quitar el brazier, a mi prima la golpearon en el estómago,a mi sobrino un niño de 6 años le dieron una cachetada.

Cuando en eso nos percatamos que su familia salió y yo le dije a su esposa que era lo que estaba pasando, nos vio golpeadas y solo me ignoro y resguardo a los dos violadores machistas como si no tuviera hijas,hermanas,sobrinas que les hubiera podido pasar lo mismo que a nosotras.

Las lesiones fueron graves

La policía llegó dos horas despúes

La policía llegó dos horas después y muchas llamadas que se les hizo, mientras los dos pendejos se reían en nuestras caras mientras estaban encerrados en su casa, después de todo mi familia y muchísimos vecinos más nos estaban ayudando hasta que llegó la policía y si, rompimos todo, no iban a salir vivos si no llegaba la policía, mi familia y vecinos estaban dispuestos a hacer justicia por sus propias manos.

Abusadores de mujeres en Paseos Kabah de Cancún

Te recomendamos: ¿Hallaron estatuas mayas con formas extraterrestres en excavaciones del Tren Maya?

Evidentemente no fue la primera vez que esos tipos hacian esto ya que como 30 minutos antes agredieron a una chava muy cerca de donde estábamos nosotras, la chava los identificó en la transmisión que estaban haciendo, no necesitamos nada en estos momento solo queremos que este mensaje llegue a todas las personas y cuando sea necesario quemen, rompan, hagan todo lo que esté en sus manos no se dejen, porque estos bastardos nunca miden su fuerza así seas mujer o un bebe no les importa a todos nos agredieron por igual.

Agresor 1

Agresor 2

Noticias Cancún

Más notas de Quintana Roo AQUÍ

Gracias a Dios que nosotras estamos vivas para contarlo no todas corremos con la misma suerte y hoy más que nunca estaré con todas ustedes para alzar la voz por todas las que ya no pueden. Gracias a todos por sus mensajes de apoyo lo valoramos mucho y una vez más se que no estamos solas.