1 /2 Industria inmobiliaria, fundamental para consolidar desarrollo económico: Carlos Joaquín Industria inmobiliaria, fundamental para consolidar desarrollo económico: Carlos Joaquín

“En Quintana Roo, el Producto Interno Bruto del sector inmobiliario rebasa el 25 por ciento. Se trata es una de las entidades con mayor crecimiento, con nuevos proyectos e inversiones inmobiliarias que generan más empleos para la gente”, expresó el gobernador Carlos Joaquín.

Al encabezar la inauguración de la Expo Inmobiliaria Quintana Roo Investment Summit 2020, el gobernador de Quintana Roo afirmó que la industria inmobiliaria es fundamental para sostener, incrementar y consolidar el progreso económico del estado y sus municipios para que la gente viva mejor.

“Es un pilar muy importante, aliado del sector turístico, sector en el que tenemos ventajas competitivas inmejorables”, dijo el gobernador Carlos Joaquín.

Tal vez te interese: Carnaval de Cancún 2020 se muda a la zona hotelera en Playa Langosta

“A medida en que, año tras año, han ido aumentando la cantidad y el número de visitantes, la industria inmobiliaria se ha ido afianzando también como motor de nuestra economía y de nuestro desarrollo”, agregó el titular del Ejecutivo tras destacar que el año de 2019 cerró con 16 millones de turistas extranjeros más otros casi siete millones de turistas mexicanos.

El gobernador de Quintana Roo convocó a la iniciativa privada a seguir trabajando juntos, con esfuerzo e imaginación, con creatividad, en la búsqueda de alternativas de crecimiento con un sentido de inclusión, igualdad, sostenibilidad y sustentabilidad.

Carlos Joaquín felicitó a los nuevos integrantes de los consejos directivos de AMPI (Sección Cancún, Playa del Carmen y Chetumal), que presiden Miguel Ángel Lemus Mateos, Leslie Suaste Ayala y Alicia Gabriela Cervantes, respectivamente, y cuya toma de protesta fue realizada por el secretario de Turismo de México Miguel Torruco Marqués.

El titular de la SECTUR afirmó que Quintana Roo ocupa la primera posición en recibimiento de turistas extranjeros. Su consumo turístico equivale al 25.7 por ciento del consumo nacional con 826 mil 608 millones de pesos.

Más noticias de QUINTANA ROO AQUÍ

Roberto Barrios Gaxiola, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), dijo la AMPI representa a 80 secciones en los 32 estados del país y cuenta con el registro de franquicias de empresas internacionales asociadas y más de dos mil 600 propietarios de empresas inmobiliarias.

Miguel Ángel Lemus Mateos, presidente de la AMPI Cancún, entregó un reconocimiento al gobernador Carlos Joaquín por haber puesto en marcha una reforma urbana que ya es ejemplo en el país.

Se han modificado la Ley de Asentamientos, Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; la Ley de Condominios; las acciones urbanísticas de los municipios, y el código penal para que la gente no transgreda la normatividad, no haya invasiones, y no haya irregularidades en la inversión y en el desarrollo.

Al evento asistieron la presidenta municipal de Benito Juárez Mara Lezama, el titular de la SEDETUS Carlos Ríos Castellanos, dirigentes empresariales, miembros de la iniciativa privada y agremiados de la AMPI.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana