Indocumentados, 9 de cada 10 migrantes en Quintana Roo.

Marylin Torres Leal, fundadora del Consejo Internacional Sumando Venezuela A.C. (CISVAC), informó que nueve de cada 10 migrantes que ingresan a Quintana Roo lo hacen sin documentación que les de una identidad, por lo que están expuestos ante cualquier circunstancia durante su estadía en México.

"Para nosotros la mayor afectación es para aquellos que llegan con hijos pequeños, quienes no pueden ingresar a un sistema de educación, ni mejorar su calidad de vida, por lo que los padres no traen documentación y esto no les permite acceder a la escuela, quedándose solos en casa", señaló.

Precisió que los migrantes ingresan vía frontera terrestre pero no cargan con documentos personales, por tal motivo buscan la forma de apoyarlos y que tengan una identidad ante cualquier emergencia o situación que pudiera presentarse, debido a que están en constante riesgo e incluso en casos extremos si uno fallece no hay manera de avisar a sus familiares, pues se ignora hasta el nombre.

Torres Leal apuntó que estas personas prácticamente ingresan de contrabando y solo un puñado arriban como turistas sí cuentasn con identificación como pasaporte, pero al paso del tiempo vence el plazo que les permite estar en el país y quedan en situación irregular.

Durante 2022, la mayor migración fue desde Guatemala, teniendo en el radar una población cercana a los 22 mil. Uno de los fenómenos es que acceden por la frontera terrestre sur y son confundidos con los mexicanos por su fisonomía, al ser semejante, incluso ellos en su paso por el país dicen ser de Chiapas, agregó.

La fundadora de la fundación CISVAC detalló que esa es una población que pasa desapercibida su llegada, pues lo hacen en cantidades menores, pero es la que encabeza la mayor tasa de migración. Seguido de ellos van los argentinos y venezolanos, de los cuales hay contabilizadas 14 mil personas en ambos casos.

Luego, continúan los cubanos, hondureños y nicaragüenses; la población de la que se notó una disminución este año hacia Quintana Roo fue de los salvadoreños, puntualizó.

La fundación CISVAC constantemente realiza campañas para que estas personas tengan una identificación. Marylin Torres expuso que muchas veces no se acercan por temor e incluso hay casos de migrantes que vivieron así hasta por dos décadas.

Desde la fundación, también laboran en la Casa del Migrante, un proyecto a largo plazo que buscan finalizar en el año 2025, con el que estiman poder apoyar todavía más a estos migrantes que arriban a México, pues actualmente no se cuenta con apoyo de las autoridades o quedan superados ante las altas cifras de migración que presenta Quintana Roo.

