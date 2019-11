Indignante crimen ecológico en Laguna de Bacalar

Indignación en redes sociales causó el descubrimiento de un “lote” de sacos de concha de caracol chivita, especie que, de acuerdo con especialistas, se encuentra en peligro de extinción y a favor de la cual no se han implementado estrategia para su preservación.

Un video captado por un habitante de Bacalar, difundido en redes sociales, evidencia el tiradero de conchas de la especie Pomácea Flagellata, conocido coloquialmente como caracol “chivita”.

El predio se ubica al final de la avenida conocida como Las Torres y ejemplifica la explotación que existe del molusco.

El denunciante señala en el video que son al menos 80 costales con más de 2000 mil restos de conchas del caracol que encontró en una zona de maleza de Bacalar.

El descubrimiento causó indignación en redes sociales, ya que se considera que existe una severa depredación la especie sin que las autoridades ambientales realicen acción alguna por evitarlo.

Hay que destacar que en la XV Legislatura Local, el entonces diputado Javier Padilla Balam, promovió se declare una veda para evitar su depredación, aunque su iniciativa no logró el apoyo necesario.

Incluso, al conocer de los costales encontrados, el exdiputado comentó en su cuenta de Facebook su indignación.

“Como diputado hice un exhorto para que exista una veda y frenar la pesca o extracción del Caracol Chivita de la laguna de Bacalar, pero a las autoridades parece que no les importa o les vale. Este video me indigna. No se vale que no se haga nada ante esta situación. Ya basta”, dijo.

Hasta el momento lo único que ha ocurrido a favor de la especie es que el Cabildo de Bacalar declaró el 15 de agosto como “Día del Caracol Chivita” para crear conciencia sobre su cuidado.