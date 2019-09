¡Indignante!, Turista extranjero empapa con cerveza estrella de mar

Una fotografía en la que aparece un turista extranjero sosteniendo en sus manos una estrella de mar a la que, aparentemente baña con una bebida alcohólica, ha paralizado las redes sociales de los cancunenses, pues una persona dio a conocer que este hecho se registró en Isla Mujeres.

Fue el domingo 22 de septiembre cuando se captó la escena en la que esta persona extrajo a la estrella de mar de su hábitat para poder manipularla y divertirse con ella, situación que llamó la atención del denunciante que hizo la fotografía y reportó a los responsables de la seguridad en esa playa. "...esta persona lastimó de esta manera a una indefensa estrella de mar, primero al sacarla de su hábitat natural y después vaciando su bebida alcohólica sobre ella" se lee en la publicación realizada a través de Facebook, donde también se pide compartir para hacer viral al sujeto.

Según lo descrito por el autor, al presenciar el abuso se acercó a un guardavidas para informarle la situación; sin embargo, la respuesta no fue la esperada: "le comenté al guardavidas del lugar ya que él (turista) me doblaba en tamaño y peso y sólo se limitó a decir que ellos no podían decir ni hacer nada".

El hombre, luego de percatarse de que había sido fotografiado, regresó al animal al agua y se retiró del lugar, no obstante, se desconoce las consecuencias que haya podido ocasionar la imprudencia de este sujeto a quien nadie reprendió por sus actos.

"Cuiden el medio ambiente chavos, para seguir disfrutando de él siempre de manera consciente, responsable y con respeto", concluyó el denunciante al hacer el llamado a los ciudadanos para ser respetuosos con el medio ambiente y los recursos naturales que se nos permite disfrutar no sólo en México, sino en todo el planeta.

Llama la atención entre los usuarios de las redes sociales el hecho de que no se tomara ninguna medida ante este reprobable acto y cuestionan si se trata de una omisión por estar relacionada con un turista extranjero, pues, afirman, si un mexicano hubiera cometido una falta como esta en otro país, las autoridades tomarían cartas en el asunto.