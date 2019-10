¡Indignante! Denuncian en redes a trabajador del AIC por acto de xenofobia

Un trabajador del aeropuerto de Cancún se ha visto envuelto en un escándalo relacionado con malos tratos y actos de xenofobia en contra de un joven y su padre de origen cubano, decidiendo este último incluso actuar por la vía legal ante este lamentable suceso.

Por medio de una publicación en redes sociales, el padre del joven cubano de 19 años que protagonizó el altercado, relató lo sucedido en una de las salas de espera del lugar donde a diario se reciben a miles de turistas nacionales e internacionales: "(..).en el vuelo MAGNICHAPTER # 7777 CUN HAV , el día 7 de octubre de 2019 fui a chequear un equipaje al mostrador ,dentro de el mismo había una tv , que fue puesta hay para protegerla ,el señor EFRAIN MORALES supervisor del vuelo alegó que ese equipaje no se podía documentar de la forma en la que estaba preparada ,que solo podía ir la tv y que el resto del equipaje no se podía documentar. Le expliqué al señor que yo tenía derecho a otra maleta, y el señor me contesto que TODOS LOS CUBANOS ESTABAMOS EN LO MISMO, cosa que no entendí y que yo no lo iba a enseñar a él a hacer su trabajo. Al ver tanta arrogancia y prepotencia me dirigí a la persona que me vendió el boleto entonces esta intercedió y lo convenció que yo tenía la razón que si tenía derecho a la otra maleta".

En Facebook el afectado explica todo lo sucedido en el Aeropuerto Internacional de Cancún.

Sin embargo, el embrollo no terminó ahí, pues, según el denunciante, en la última sala de espera, el mismo empleado le negó el acceso al vuelo argumentando que no podía abordar con equipaje de mano, mismo que había sido inspeccionado con anterioridad, motivo por el cual se desató una discusión que fue subiendo de tono hasta que el supervisor llamó a la policía para que retiraran al joven del lugar, ocasionando que este ya no pudiera viajar y perdiera con ello 260 dólares de inversión.

"bajaron a mi hijo del vuelo alegando que era un peligro para la tripulación, perdiendo así íntegramente los 260 dólares del pasaje. Al día siguiente me dirigí al aeropuerto para que el señor me proporcionara sus datos personales estando el en la obligación por ser un trabajador público, para hacer una denuncia formal y quiero que se investigue el hecho, para que este señor no siga maltratando personas impunemente ya que escuché que no soy el único".

El afectado presenta al presunto responsable de perjudicar a su hijo en el Aeropuerto Internacional de Cancún.

El padre del afectado también advirtió que tomaría acciones legales de no tener respuesta por parte de los responsables: "De no repararse el DAÑO Y PERJUICIO ocasionado se procederá legalmente hasta obtener la indemnización correspondiente y la suspensión del funcionario de la agencia que abusando de su autoridad actuó con acoso y expresión discriminatoria hacia mi hijo".

No obstante, en un segundo post, refirió que, luego de recurrir a varias instancias, tanto la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), como los abogados consultados, advirtieron que, aunque no es la primera queja hacia el sujeto, no hay manera de que se le sancione, por lo que no habrá ninguna represalia en su contra.