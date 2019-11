Indígenas Mayas juegan sóftbol con hipil y descalzas en medio de la selva

En una comunidad Maya del municipio de Tulum, habitan las diablitas, un grupo de mujeres indígenas mayas que con hipil y descalzas, pasan horas de entretenimiento al practicar un deporte poco conocido: el sóftbol.

Se trata de la comunidad maya de Hondzont, establecida al noroeste del municipio de Tulum, en donde las diablitas iniciaron con esta práctica que ha puesto a su localidad en los ojos de México, al cobrar gran relevancia en los medios de comunicación.

Jerónima May, integrante de las diablitas, declaró que en los juegos de sóftbol han encontrado momentos de felicidad, pero también es un ejemplo de que practicar deportes no es algo exclusivo de los hombres, sino también de las mujeres.

“Invito a todas las mujeres a que practiquen deporte, no solo los hombres pueden practicar algún deporte porque hoy todos tenemos los mismos derechos y hoy en día podemos convivir hombres y mujeres pues a nadie se le prohíbe salir, divertirse y a pesar de que todos tenemos nuestras obligaciones siempre hay que encontrar los espacios para divertirse”, refirió.

Dijo que en su caso, tras la muerte de su madre, en el sóftbol encontró la manera perfecta para distraerse, por lo que aseguró que en el deporte que las diablitas practican, también han encontrado una forma de sororidad entre mujeres indígenas mayas.

“Hace poco yo perdí a mi mamá, me encerré un poco, me quedé en la casa y traté de dejar todo porque ya no tenía a la persona con quien yo platicaba, yo compartía muchas cosas, pero gracias a Dios las señoras venían y me decían si tú eres la del equipo y tienes que venir. El deporte me animó y ahorita estoy superando eso”, añadió Jerónima con voz entrecortada".

Con el paso de los años, las diablitas han vuelto el sóftbol no solo en una forma de entretenimiento, sino también parte de sus vidas pues en su práctica han hecho amistades con las otras mujeres del equipo que se han vuelto parte también de su familia.

El próximo sábado, las Diablitas sostendrán un partido amistoso contra las Guerreras, siendo ellas las visitantes en el campo La Parcela, localizado en el ejido de Alfredo V. Bonfil, perteneciente al mini de Benito Juárez en donde también se suele practicar el sóftbol con mucha frecuencia.