JESÚS FAUDOA / Diario La Verdad Cancún, Q.Roo.- Independientes ¿oportunismo o convicción? Las elecciones del año entrante tendrán la opción de elegir a personas que no representan a algún partido político mediante la figura de ‘candidatos independientes’, lo cual fue parte de la reforma política, que también incluye la reelección de presidentes municipales y legisladores. En Cancún ya hay personajes que han dicho en algún momento que les gustaría servir desde la bandera ciudadana y no partidista, aunque algunos aún forman parte de algún instituto político. Los nombres más sonados son el ex presidente municipal de Benito Juárez, Juan Ignacio García Zaldivia ‘El Chacho’, quien estuvo militando en el PRI y buscando la posibilidad en el Partido del Trabajo. De igual forma se menciona a Marybell Villegas, quien fue delegada de SEDESOL y se ha acercado a partidos de izquierda para asumir un puesto. Y por último se menciona a José Luis ‘Chanito’ Toledo, quien buscaría la candidatura independiente si no va de la mano de su partido, el PRI.

Candidaturas independientes

Un candidato independiente es aquel que, sin estar afiliado a ningún partido político, tiene aspiraciones políticas y busca contender por un cargo de elección popular en los comicios. Estos deberán registrarse ante el Instituto Nacional Electoral si buscan la presidencia de México, ser diputados o senadores federales. Pero el camino no es tan fácil como decir “va, yo me lanzo”, sino que se deben de pasar dos procesos ante el INE, solicitar el registro como candidato independiente y obtener el registro para iniciar con su campaña. Para poder solicitar el registro, se debe manifestar la intención al INE, después crear y entregar una copia certificada del Acta Constitutiva de una Asociación Civil integrada, al menos, por la o el aspirante, su representante legal y la o el encargado de la administración de los recursos de la candidatura independiente, una copia de cualquier documento emitido por el Servicio de Administración Tributaria, en el que conste el Registro Federal de Contribuyentes de la Asociación Civil y una copia del contrato de la cuenta bancaria a nombre de la Asociación Civil, en la que se recibirá el financiamiento privado y, en su caso, público por gastos de campaña. Una vez otorgado el registro, el candidato para la presidencia del país debe de reunir firmas de aprobación de mínimo el 1% del padrón electoral actual, exactamente 866 mil 593 apoyos de la ciudadanía, repartido en al menos 17 Estados. Para senadurías y diputaciones piden igual el 1% pero de la lista nominal de votantes de la Entidad. Para solventar los gastos de campaña, el INE financiará a los candidatos independientes considerándolos un partido de reciente creación. Además de que compartirán el monto entre el número de aspirantes que se encuentren en la El Presidente de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas (Amecip), Jesús Rodríguez Alonso, dijo que los candidatos independientes serán clave para aumentar la participación ciudadana, ya que se ha visto una clara desilusión hacia los partidos políticos. Entonces se puede realizar la pregunta de ¿Cómo va a votar el ciudadano? “La única forma de definir el voto es con propuestas frescas y novedosas, alcanzables, dejando de lado la dinámica actual, que es la ‘guerra sucia’”, indicó el dirigente de la Amecip.