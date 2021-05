Parece que la pandemia sigue haciendo de las suyas, no solo en el número de contagios y de muertes, también en la crisis económica que ha hecho que muchas personas busquen otra manera de llevar el alimento a casa o simplemente para satisfacer sus vicios; de acuerdo con el Mons. Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, L.C. obispo diocesano de la diócesis de Cancún-Chetumal, los robos a iglesias católicas han ido en aumento.

En entrevista con medios de comunicación, detalló que, aunque no han sido víctimas de los famosos cobros de derecho de piso, si han tenido casos de robos a sus iglesias y hasta el momento, el municipio de Cozumel está a la cabeza de la lista de víctimas de dicho delito.

La pandemia ocasionó la crisis y como consecuencia trajo los robos

Incrementan los robos a iglesias de Quintana Roo; Cozumel el más afectado

“Lo que sí nos está tocando y muy duro, son los robos a las iglesias, en Cozumel los han robado un montón de veces, se meten y sacan lo que encuentran”, dijo. El obispo cree que todo se debe a que no hay barcos, no hay cruceros y a que hay mucha gente que se quedó sin nada y buscan otra alternativa para tener recursos.

Señaló que otra de las causas son los vicios, ya que al no haber trabajo como antes en la isla de Cozumel, prefieren robar y lo más fácil es ingresar a los santuarios, “agarran lo que sea. Hasta las cámaras roban, realmente es muy penoso esto, se llevan lo que puedan, las bocinas, los botes, los valdés y los ventiladores”, subrayó.

Un padre casi se convierte en víctima de extorsión

Recalcó que hoy día los delincuentes dejaron de llevarse las imágenes, los santos y los objetos que parecen de valor, luego de que descubrieron que no son metales preciosos o de mucho valor, es decir de plata y oro, prefieren llevarse otra cosa, “se llevan una decepción porque no encuentran el tesoro que andaban buscando, porque aquí no está, apenas alcanzamos para pagar al sacristán y al de mantenimiento”.

Incrementan los robos a iglesias de Quintana Roo; Cozumel el más afectado

Por último, relató el caso de un padre, quien estuvo a punto de caer en una extorsión, ya que recibió una llamada diciendo que deposite todo lo que tenía en su bolsillo en un OXXO; “el padre se puso muy nervioso y como el padre llora mucho tuvieron compasión de él, se puso tan nervioso que no lo pudo depositar”, concluyó. La Verdad Noticias.