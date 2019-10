Incrementan las medidas de seguridad en preparatorias de Cancún

La escuela preparatoria CONALEP III, así como el CECYTE III, están implementando y reforzando sus medidas de seguridad en el interior del plantel, así como en a las afueras, esto con la finalidad de cuidar de los alumnos, docentes y personal administrativo de las escuelas, esto debido a la delincuencia en Cancún.

En el CONALEP III, una de las medidas que empezaron a implementar, es que la dirección de la escuela pide el número de los tutores para agregarlos a un grupo de Whatsapp, para avisar cuando un alumno no llegó a clases y afirman que esté en casa, así como para decir que grupo sale temprano y que grupo sale tarde.

Otra de las estrategias es no dejar pasar a personas o alumnos que no tengan el gafete de la escuela, ya que se han presentado casos donde ingresan jóvenes con uniforme pero que no son de la institución, en ese sentido también cuentan con una línea directa con la Policía Quintana Roo.

Mientras que en el CECYTE III, ya instalaron los famosos torniquetes, donde funcionan con huella digital y cada alumno está registrado en una base de datos, por lo que no hay posibilidad de clonar una huella e ingresen personas ajenas a la institución.

Hay que destacar que una de las estrategias que comenzarán a implementar es que al momento de que un alumno no llegue a la escuela, de inmediato llaman a los padres para avisar que no llegó para que averiguen si éste se encuentra con bien o le pasó algo durante el camino a la escuela.

Monitorean todas las entradas y salidas de estudiantes.

Además en este plantel, cuentan con 30 cámaras de seguridad, instalados a las afueras de la preparatoria, así como en puntos estratégicos en el interior, como a las afueras de los baños, cooperativa, dirección, en los pasillos, escaleras, laboratorios e incluso bodegas donde se guardan los productos de limpieza.

Hasta el momento se sabe que Seguridad Pública está trabajando con las escuelas básicas y media superior a través de pláticas, talleres e incluso actividades deportivas con el programa Patrulla Juvenil.