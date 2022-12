Increíble pero cierto: Danna Paola, exitosa artista que no vende boletos

Increíble pero cierto, María León no vendió ni 30 mil pesos en boletos en Cancún este 2022 pero aún así logró vender más entradas que la súper estrella del momento Danna Paola, quién fracasó por cuarta vez al tratar de vender su fecha en Cancún. El concierto no sucedió, una vez más sus fans se han quedado esperando el 2023.

Aún nadie cree que Danna Paola no haya podido concretar un solo concierto en Cancún, ha tenido ya cuatro fechas de su posible show que simplemente no logra hacerse, esto ha desanimado a sus fans que se han enojado tanto que incluso han pedido a la producción que mejor les traiga a Belinda en lugar de la intérprete de XT4S1S.

Increíblemente la última vez que la intérprete de Oye Pablo, se presentó en Cancún fue hace 10 años y en ese momento lo hizo en un evento tipo convención de XV años, cuando aún su repertorio era pobre, ahora con nuevos álbumes y nueva imagen no se ha podido consolidar un solo concierto real en esta ciudad.

Es increíble que incluso la cantante haya cambiado de gira, ha concluido su participación en la serie Élite, se ha peleado con la prensa, fue jueza de la Academia y aún no puede presentarse en Cancún.

La fe de sus fans ha muerto poco a poco que ahora esta estrella pop no tiene nada fácil la plaza pues según los propios comentarios en las publicaciones en redes sociales de sus fans, señalan que la gran mayoría no compró boleto pues preferían hacerlo el mismo día del concierto por temor a que ella cancelara una vez más y en efecto eso sucedió.

Dana Paola había logrado vender dos secciones, pero esos espacios fueron los que se habían vendido ya en el lejano 2020, y este año no logró ni vender 10 mil pesos de boletos, por tal razón y al no obtener un lleno total el equipo de la cantante decidió que por cuarta ocasión no habría concierto.

Increíble pero cierto: Danna Paola, exitosa artista que no vende boletos

Se dijo que el concierto se canceló debido a que la estructura de su escenografía era muy grande para la Plaza de Toros, pero estos detalles se verifican desde antes que se firmen los contratos, y el concierto se “pospuso” tan solo 48 horas antes de la presentación y ahora, una vez más el concierto se pospondrá una quinta vez.

Para más noticias de Quintana Roo da click aquí