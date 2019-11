1 /3 ¡Increíble!, ciclovía es un peligro para los ciclistas ¡Increíble!, ciclovía es un peligro para los ciclistas ¡Increíble!, ciclovía es un peligro para los ciclistas

La ciclovía que conduce al Aeropuerto Internacional de Cancún se ha convertido en verdadero riesgo para los ciclistas que a diario la utilizan para la práctica de su disciplina deportiva, según denunciaron usuarios de las redes sociales.

Principalmente durante las mañanas, algunos cruces se han convertido en objetivo de riesgo, ya que decenas de automovilistas no extreman las medidas de seguridad y ponen en riesgo a quienes utilizan la estructura que, irónicamente, busca prevenir percances.

Esta situación quedó evidenciada, según denuncias públicas realizadas en las redes sociales, durante un percance ocurrido la mañana de este martes a la altura del cruce con la avenida 135.

Y es que, luego de que un ciclista fue arrollado por el conductor de un vehículo compacto de la marca Hyundai, que fue documentado en redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar en el sentido del riesgo que precisamente corren quienes circulan en bicicletas.

Un ciudadano especificó con claridad que “los autos que dan vuelta en ‘U’ como a las 8 (de la mañana) tienen el sol de frente y sólo se andan fijando si no vienen carros del otro lado. Pero no se fijan en las bicis que van hacia el aeropuerto y le pegaron (al ciclista). El está bien, no podía apoyar la muñeca y el descarrilador de su bici se dobló”.

Otro usuario de las redes sociales, aunque este dato no se pudo comprobar, afirmó que elementos de la Policía, que se presentaron al lugar, estaban extorsionando y que, aparentemente, las personas que guiaban el automóvil tuvieron que dar $500 pesos para poder retirarse.

“Yo he estado apunto de estrellarme ahí con coches… ni siquiera voltean unos y luego preguntan por qué anda uno (los ciclistas) abajo”, concluyó el usuario.