¡Increíble! Habitantes de Cancún cambian tarjetas de ayuda por cervezas

Muchos habitantes de Cancún que se quedaron sin trabajo solicitaron por varios medios apoyos del gobierno estatal debido a la falta de ingresos, recibiendo hasta el momento despensas, ayuda en el pago de servicios, y ahora tarjetas de ayuda alimentaria con valor de 500 pesos, pero en este último caso bastaron solo unos minutos después de recibirlas para que algunos beneficiarios ofrecieran cambiar este plástico por cervezas.

En publicaciones realizadas en grupos de Facebook se puede ver como mostrando una foto del sobre que contiene la tarjeta de ayuda ofrecen cambiarla por cervezas o inclusive un comentario objetivo, lo cual ha causado molestia e indignación entre los cibernautas.

“Cambio por cerveza o un comentario objetivo”, dice la publicación realizada por un hombre que recibió este beneficio estatal.

La respuesta de los usuarios de Cancún ante esta situación no se hizo esperar y mientras algunos lo tomaron como una buena broma, otros manifestaron su molestia escribiendo duras críticas en contra de quien estaba ofreciendo su tarjeta.

“Primero están pidiendo ayuda porque no tienen ni para comer y cuando la reciben salen con estas jaladas, que poca tiene esta persona de estar cambiando algo que muchas personas quisieran tener para poder comer con sus familias y este cambiando por chelas, luego no se estén quejando gente, por eso nos va así, luego no se quejen de que no nos ayudan”, (sic).

Situaciones como esta se han presentado en varias ocasiones a lo largo de la cuarentena, en algunos casos las personas ponían a la venta sus despensas y en otros cambiaban su contenido por artículos anunciados en redes sociales.

Cabe destacar que las tarjetas con valor de 500 pesos para las familias más vulnerables se pueden cambiar en aquellas tiendas que utilicen tarjeta electrónica, además de formar parte del programa estatal “Cinco apoyos para tu tranquilidad”.

