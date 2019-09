¡Increíble! Encuentran cuchillas en carritos de supermercados

Por medio de redes sociales algunos padres de familia han alertado sobre lo que sucede en distintos supermercados de Cancún, ya que, según narran en una publicación realizada en Facebook, se ha registrado casos de carritos de súper en los que se colocan cuchillas en la parte donde los niños suelen ser transportados.

Lo anterior preocupa a los ciudadanos pues es un acto sumamente peligroso y pone en riesgo a los menores a quienes sus padres, confiados en la comodidad que estos carritos brindan, acomodan con total naturalidad en el vehículo.

En el post colgado por una madre de familia se puede leer: "Ojo a todas las mamás, antes de montar a sus hijos al carrito del super, revísenlo. Hay gente muy enferma en este mundo. Ponen cuchillas o navajas pequeñas en los espacios donde van los bebés, obviamente con la intención de que salgan lastimados, ¿con qué fin? no sé, pero es demasiado peligroso e inhumano que esté pasando esto. Debemos estar alertas ante este tipo de situaciones".

Aunque el texto no especifica en cuál de las sucursales de Walmart se registró el hecho, sí se pueden apreciar algunas fotografías que muestran la manera en que son colocadas las cuchillas y varias son las personas que cuestionan el fin de lastimar a los pequeños, pues se trate tal vez de alguna manera de ganar tiempo para llevar a cabo robos e incluso secuestros, o, simplemente sea una manera más de causar daño a las demás personas.

"No se sabe para qué hacen eso, para qué lastimar inocentes, será que quieren asaltar o lastimar al niño para que en un descuido se lo puedan llevar, no sabemos, pero lo que sí es que tenemos que poner más atención y cuidado que nunca no sólo en estos lugares, sino a donde sea que vayamos porque esto no pasa sólo en Cancún, en todos lados es lo mismo, la gente está empeñada en lastimar por lastimar", comentó un usuario de la red social, quien también advirtió sobre los peligros de descuidar a los menores en lugares públicos.

