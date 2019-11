¡Increíble! En Cancún revelan nueva forma de robar en cajeros automáticos (VIDEO)

¡Increíble! Cancunense muestra en video una nueva forma de robar en cajeros automáticos (VIDEO)

Las diferentes formas de operar por parte de los delincuentes cambian de manera constante, pues cada vez son más imperceptibles y funcionales, por lo que los ciudadanos quedan desprotegidos ante estos actos.

Tal es el caso de un video que circula en redes sociales, donde se muestra una de las técnicas utilizadas para el robo de efectivo en cajeros automáticos; en esta ocasión, un cancunense estuvo a punto de ser víctima en una sucursal ubicada en la avenida Kabah.

En el video, el denunciante sostiene en su mano una especie de placa metálica que simula ser parte del cajero, sin embargo, se observa que tiene pegamento fresco, por lo que se supone que fue colocada con el fin de bloquear la salida de los billetes.

“Acabo de venir al cajero y quise retirar dinero y no me lo daba, entonces me fijé y la ranura aquí se ve que está lleno de pegamento, alcancé a quitar esto y resulta que esto lo ponen”, narra el hombre.

Aparentemente, los responsables llevaron a cabo el acto apenas unos minutos antes de que se grabara el video, pues el hombre que da voz a la situación, asegura haberlos encontrado de frente al entrar al lugar, ubicado frente al parque Kabah.

“Por pura suerte pude ver, minutos antes, quién seguramente lo hizo, era un Spark azul, alcancé a ver al chavo que se iba, no sabía yo qué onda y pasé y quise retirar y no me da el dinero pero quité esto y estaba mi dinero.

Esto es lo que están haciendo, tengan cuidado y acabo de ver que estas personas se andan dando la vuelta, seguramente están esperando a que el que vino a retirar se vaya y vienen y ellos toman el dinero.

Tengan mucho cuidado”, advierte el hombre. El post generó indignación y alarmó a los ciudadanos, pues aunque esto corresponde a hace algunos meses, los cancunenses no dudan que siga ocurriendo en otras partes del municipio de Benito Juárez.