Incendian automóvil en Residencial Andara, uno de los más exclusivos de Chetumal

La madrugada de este domingo 8 de agosto, un grupo de sujetos desconocidos lograron ingresar al Fraccionamiento Residencial Andara para incendiar un automóvil, esto a pesar de que el conjunto habitacional se jacta de ser uno de los más seguros en Chetumal, por lo que resulta costoso vivir en este lugar.

De acuerdo con declaraciones de los vecinos del fraccionamiento, los responsables ingresaron por la caseta de seguridad sin ningún contratiempo, ya que aseguraron que no hay ningún elemento de seguridad privada de la empresa “Más allá de tus expectativas, S.A. de C.V.” que vigile el acceso.

Incendian automóvil en Residencial Andara

En cenizas quedó el automóvil incendiado en Residencial Andara de Chetumal.

Agregaron que la ausencia de los elementos de seguridad es contante, principalmente los fines de semana, lo que ha generado molestia entre los residentes del Residencial Andara porque ellos pagan a la empresa para que salvaguarde su integridad física y patrimonial.

A decir de los habitantes del fraccionamiento, los sujetos desconocidos únicamente ingresaron a prenderle fuego al vehículo y después se dieron a la fuga.

Luego de reportarse el siniestro al número de emergencia 911, elementos del Cuerpo de Bomberos se dieron a la tarea de sofocar el fuego y evitar que este se propagara a la residencia del propietario del automóvil incendiado y a las que se encuentran en sus alrededores.

Empresa encargada de seguridad calla ante el incendio del automóvil

Denuncian omisión de la empresa encargada de la seguridad.

Es preciso señalar que, hasta el momento, los directivos de la empresa ya citada no han emitido comentario alguno sobre lo sucedido; sin embargo, la inconformidad de los residentes no se hizo esperar, y es así como expresaron no sólo su justificada molestia sino el temor que los embarga de que cualquier persona pueda entrar al citado fraccionamiento y causarles daño.

Ante este suceso, trascendió que en las próximas horas los vecinos exigirán a la empresa "Más allá de tus expectativas, S.A. de C.V.", muestren los videos de las cámaras de seguridad que supuestamente estaban funcionando a la hora de los hechos y la bitácora de ingresos y salidas, a fin de poder identificar a los presuntos responsables para interponer la o las denuncias penales que correspondan.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado