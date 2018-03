Redacción / Diario La Verdad Cancún, Q.Roo.- Incendian auto en la región 215 de Benito Juárez Como en película de acción, un auto ardió en llamas la madrugada de este domingo en la región 215 de Cancún. El incidente ocurrió en la Región 215 de Cancún, Manzana 74, Avenida Chacmool. [video width="480" height="848" mp4="https://laverdadnoticias.com/wp-content/uploads/2017/10/WhatsApp-Video-2017-10-02-at-06.12.12.mp4"][/video]

Presuntamente el incendio del vehículo fue provocado, aseguraron algunos testigos que se encontraban en el lugar al momento de que el automóvil comenzó a incendiarse. De igual manera, se desconoce si al momento del incendio, se encontraban personas dentro del vehículo. Para terminar, elemento de bomberos y de Seguridad Pública se dirigieron al lugar, para sofocar las llamas y acordonar el área y comenzar las investigaciones correspondientes.Este no fue el único hecho que se suscitó en Benito Juárez, pues este domingo ocurrieron algunas otras movilizaciones por parte de la Policía Municipal, donde desgraciadamente una persona perdió la vida y uno más resulto herido de bala en diferentes regiones de la ciudad.De acuerdo con un reporte preliminar, a las 21:30 horas, en la Región 103, un hombre recibió al menos 7 impactos de bala en quemarropa, mientras iba a bordo de una motocicleta en la región 103, presuntamente hombres a bordo de un automóvil color azul, le dispararon, para después huir con rumbo desconocido, por lo que sería el primer ejecutado del mes de Octubre en Benito Juárez.Pasadas las 10:00 PM, se recibió una llamada al número de emergencias 911, de una persona herida con arma de fuego en el fraccionamiento Las Palmas de la región 259 de Benito Juárez, hasta el momento se desconoce el estado de la víctima, la cuál fue trasladada de emergencia al hospital, para su valoración y atención inmediata.¡Uno más! Ahora se recibió un reporte de una persona herida con arma de fuego al interior de un conocido bar, ubicado en la Av. Kabah, “Las Micheladas del Tío Toño”.Para terminar, se recibió un reporte al número de emergencias 911, de una casa baleada en la Manzana 66, Región 231, donde presuntamente sujetos a bordo de un automóvil, rafagearon un domicilio. Hasta el momento, no se reportaron lesionados, ni dtenidos. Presuntamente, en el interior de la casa se encontraban algunos tanques con gasolina, por lo que de manera inmediata los vecinos entrron en pánico y llamaron de manera inmediata al número de emergencias para que pudieran revisar la casa. Afortunadamente, no hubo víctimas que lamentar y el área fue acordonada por los elementos de la Policía Municipal.