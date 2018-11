Inauguran la Jornada electoral del Sistema Nacional de Transparencia en Quintana Roo

Contar con información que sea comprensible y que permita evaluar y contrastar resultados de administraciones y servidores públicos, es el reto que enfrenta el Sistema Nacional de Transparencia, reconoció el contralor del Estado, Rafael del Pozo Dergal.

El contralor del Estado inauguró la Jornada electoral del Sistema Nacional de Transparencia, en representación del gobernador Carlos Joaquín

Durante la inauguración del proceso de elección de los titulares de las comisiones temáticas y coordinaciones del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 2018-2019, el secretario Rafael del Pozo, quien asistió en representación del gobernador Carlos Joaquín, mencionó que hoy la transparencia no es efectiva, ya que no se está logrando el nivel de accesibilidad de la información. En la mayoría de las ocasiones, la forma en que se presentan los datos requiere de un cierto conocimiento técnico de la materia, lo que lleva a que no sean comprendidos o peor aún causen confusión y lleven a malos entendidos.

Destacó el esfuerzo extraordinario que ha hecho el INAI con Comisiones Abiertas y Publicidad Oficial, que atinadamente se han llevado a plataformas específicas que permiten un análisis de la información y de los datos a partir de una lógica clara y accesible.

Quintana Roo fue pionero en ambas plataformas, lo que refrenda el compromiso del gobernador Carlos Joaquín de crear una cultura de transparencia y rendición de cuentas que contribuya en el combate a la corrupción y a su vez se brinden más y mejores oportunidades para todos.

Por su parte, el comisionado del INAI, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, aseguró que las instancias del SNT representan un espacio para colaborar, discutir, deliberar y analizar las propuestas en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y archivos, con especial énfasis en las entidades federativas.

A su vez, José Orlando Espinosa Rodríguez, actual coordinador de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas y comisionado presidente del IDAIPQROO, señaló que el proceso de elección de las instancias que componen el SNT permite dar continuidad, evaluar y mejorar la implementación de políticas, estrategias y líneas de acción, con las que se persigue garantizar a la población los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales.

En este proceso participan comisionados de los órganos garantes de las 32 entidades federativas y del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), así como representantes del Archivo General de la Nación (AGN), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), instancias que conforman el SNT.