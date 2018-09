Inaugura Cristina Torres luminarias, banquetas y guarniciones en Playa del Carmen

La Presidenta Municipal de Solidaridad, Cristina Torres Gómez, entregó a los ciudadanos las luminarias del tramo que abarca de la avenida Lilis a la caseta de la carretera Playa del Carmen-Tintal, así como las banquetas y guarniciones en la misma área, un compromiso más cumplido que beneficia a más de 20 mil usuarios diariamente.

“Quiero felicitar a todos los ciudadanos porque sin ellos no sería posible esta obra; sin que ustedes no me hubieran dicho: ve, camina, párate en la esquina y mira cuantos autos pasan, tampoco habríamos pensado en poder realizar esta obra que aparentemente no beneficiaba a muchas personas pero que hoy está rodeado de varios fraccionamientos y que se ha vuelto una vía principal de acceso y salida de la ciudad”, subrayó.