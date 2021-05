Inaceptable candidatura de Pablo Bustamante: Observatorio Legislativo

Como INACEPTABLE calificó el Observatorio Ciudadano que encabeza Eduardo Galaviz Ibarra, el llevar como candidato a Síndico en Benito Juárez, a Pablo Bustamante Beltrán, uno de los integrantes del llamado "cártel del despojo", pues la posición debe corresponder a un ciudadano ejemplar y no a un indiciado por corrupción.

Integrantes del Observatorio Ciudadano se oponen totalmente a que el dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Quintana Roo, Bustamante Beltrán sea candidato a Síndico en la planilla que busca ganar la presidencia municipal en Benito Juárez, a través de la alianza Juntos hacemos historia por Quintana Roo, que encabeza Mara Lezama.

El Obswrvatorio Legislativo califica de inaceptable la postulación de Pablo Bustamante como canddiato a Síndico en la planilla de Mara Leazama

En el comunicado emitido por el Observatorio Ciudadano, se indica que la propuesta de la alianza conformada por los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), PVEM, del Trabajo (PT) y Movimiento Auténtico Social (MAS), es inaceptable, por encontrarse Bustamante Beltrán bajo un proceso judicial.

“Es inaceptable, ya que se le ha señalado que está -Bustamante Beltrán-, en un proceso judicial, al que se la ha conocido como el “Cartel de los Despojos” por la simulación de una demanda laboral para despojar a una institución financiera de un inmueble que estaba como garantía de un crédito personal”, agrega el documento.

En el documento, el Observatorio Ciudadano señala que el cargo de Síndico debe corresponder a un ciudadano ejemplar y no a un indiciado por corrupción

El Observatorio Ciudadano aclara que, el criterio utilizado para no avalar la postulación de Pablo Bustamante, se da después de que tuvieron acceso a las pruebas que la parte demandante señala en el proceso judicial, lo que les permite saber que tienen la certeza de sus afirmaciones.

“Desafortunadamente los procesos judiciales son lentos y no dudamos que estén obstruidos para su terminación por alguna influencia política de los demandados”, revelan los integrantes del Observatorio Ciudadano. Y abundan que la petición de no aceptar esta propuesta es porque no puede asumir la responsabilidad de estas funciones del Ayuntamiento una persona cuestionada”, citan.