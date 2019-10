Impulsa la Fiscalía de Quintana Roo Justicia Alternativa

El Centro de Justicia Alternativa ofrece la posibilidad de atender controversias sin llegar a juicio

Dice el dicho que vale más un buen arreglo que un mal pleito, y bajo esta premisa, la Fiscalía de Quintana Roo impulsa la Justicia Alternativa, un mecanismo que permite que las partes en conflicto negocien, antes de enfrentarse en tribunales.

Alma Pérez Pérez, directora del Centro de Justicia Alternativa en Quintana Roo, señaló que existe un mecanismo que permite resolver, previo o incluso durante de un juicio, dirimir el conflicto por la vía de la mediación para resolver el problema.

La Fiscalía de Quintana Roo genera mecanismos para resolver controversias y conflictos, incluso, delitos culposos

“Los medios alternativos de solución de controversias están consagrados en el Artículo 17 Constitucional, y el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla las medidas alternas de solución”, explicó Pérez.

La Fiscalía General de Justicia, a cargo de Óscar Montes de Oca, tiene tres Centros de Justicia Alternativa ubicado en su sede principal de Cancún, uno más une Playa del Carmen, y otro en la capital del estado, en Chetumal.

“Aproximadamente llevamos en lo que va del año 2 mil carpetas de investigación en todo el estado de Quintana Roo y hemos alcanzado 1 mil 300 acuerdos reparatorios”, explicó Pérez Pérez.

El Centro de Justicia Alternativa, abundó Alma Pérez, tiene una eficiencia de entre 60 y 70 por ciento de los casos que atiende.

Los que no se han podido resolver, explicó, es porque las personas no están listas para conciliar, no se sienten culpables, o porque no se localiza al imputado.

Valores

La directora del Centro de Justicia Alternativa de la Fiscalía expresó que al tener que trabajar con las emociones de las personas, por lo que se trabaja con base en varios principios que garantizan la certeza legal y seguridad de las partes.

“Los facilitadores pueden resolverlo desde el diálogo, con comunicaciones entre las partes; el facilitador los va guiando con herramientas, preguntas, parafraseo, va guiando para llegar a solucionar”, explicó.

Para ello, agregó, se trabaja bajo los principios de voluntariedad, imparcialidad, honestidad, confidencialidad y equidad.

¿Qué delitos?

Alma Pérez señaló que los delitos que se contemplan bajo este mecanismo son aquellos que requieren un perdón, entre ellos el incumplimiento de pensión, daños, lesiones, lesiones graves y delitos culposos, incluido un homicidio o un aborto.

La Fiscalía de Quintana Roo moderniza la atención y opciones de resolución de controversias

También los delitos patrimoniales, como despojos, fraudes, daños, abuso de confianza, que pueden resolverse a través del diálogo.

Además, en los conflictos que sean dirimidos y resueltos vía la Justicia Alternativa, los elementos y declaraciones usados en ellos, incluida la admisión de responsabilidad, no pueden ser utilizados en juicio, y tampoco el facilitador puede ser utilizado como testigo.

“No se trata nada más de algo monetario, es una disculpa, nos estrechamos la mano, nos damos el abrazo, nos perdonamos realmente de corazón, y si nos vemos en la calle nos podemos saludar; eso es el trabajo que hacemos y que nos llena de orgullo”, finalizó.

Cómo opera

Esto se debe hacer para recurrir a la Justicia Alternativa en caso de delito culposo o controversia, que se quiera reparar y no entablar un juicio

1. Acudir a la fiscalía sus sedes de Cancún, Playa del Carmen o Chetumal, para interponer la denuncia.

2. El MP identifica el delito, clasifica y determina si se deriva a Justicia Alternativa.

3. Si el MP no lo determina, el afectado puede pedir que se vaya a Justicia Alternativa.

4. El facilitador tiene hasta 5 días para hacer la primera invitación al imputado.

5. En la misma semana se envía la primera invitación al imputado.

6. Los facilitadores trabajan por separado con ambas partes, para buscar causas y soluciones.

7. Se realizan sesiones conjuntas para dirimir y solucionar el conflicto, que tarda alrededor de un mes.