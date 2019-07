Impulsa Laura Beristain… oootro mega negocio con la Feria

Beristain, dicen, hizo del Carnaval un gran negocio.... personal

Laura Beristain sigue promoviendo los negocios en Playa del Carmen… peeeero en su beneficio.

Y para muestra, la acusación que el regidor Orlando Muñoz lanzó contra la matriarca del clan de los Beristain, que ostenta el título de alcaldesa, a quien señaló de organizar, en lo oscurito- la Feria del Carmen, sin contemplar al Cabildo, ni transparentar los gastos.

La Feria del Carmen fue presentada ayer en Solidaridad.

Muñoz, quien preside la comisión de Cultura del Cabildo de Solidaridad, acusó a la alcaldesa de querer operar a sus anchas, razón por la que la presidenta municipal se pasó por el arco del triunfo al Cabildo para la organización de la Feria.

Aunque han estado pide y pide la información de cuánto va a costar y quién va a organizar la Feria, ni la alcaldesa ni el oficial mayor, ni nadie en el gobierno les informa los detalles… No vaya a ser que le echen a perder el negocio.

La Feria del Carmen se hará del 8 al 16 de julio.

Recordó que aunque el italiano Patricio Baroni, encargado de relaciones… públicas de Beristain, había prometido que el Carnaval costaría 2 millones porque sería muy austero, a la mera hora, la festividad costó 9 millones.

Y Baroni… ah que cosa, nomás no ha dado la cara, - o para que entienda él: ma che cosa, solo non affrontare- y no suelta prenda de la organización de la feria.

Ante la cerrazón, el regidor ya anticipó que recurrirá a la unidad de transparencia y cuantas vías legales se pueda, para evitar que Beristain siga haciendo negocios. ¿Lo logrará?

Por lo pronto habrá que ver cómo se pone la Feria del Carmen, que se realizará del 8 al 16 de julio, para ver que tan buen negocio… perdón, cartel, resulta con la presentación de artistas nacionales e internacionales.