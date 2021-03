El cobro del impuesto al turista extranjero que se comenzará a cobrar desde el 1 de abril en Quintana Roo dejaría 600 millones de pesos en recaudación en el primer año, informó el director general del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo (SATQ), Rodrigo Díaz Robledo.

Explicó a La Verdad Noticias que el verdadero nombre del impuesto antes mencionado es “Aprovechamiento de los bienes públicos”, aprobado por el Congreso de Quintana Roo el año pasado, contemplando el cobro de 10 dólares, es decir, 224 pesos a los turistas extranjeros mayores de 15 años que visiten el Caribe mexicano.

¿Por qué la FDA emitió una alerta para el gel desinfectante en México? Síguenos en Google News y mantente informado

Impuesto al turista extranjero en Quintana Roo dejaría 600 MDP en recaudación

Díaz Robledo recordó que el pago de este impuesto para turistas extranjeros no es voluntario, motivo por el cual ya están afinando los últimos detalles para lanzar una campaña de difusión sobre este pago obligatorio y en breve activarán una página web donde los viajeros podrán cumplir con esta acción.

“Cuando hablamos de turistas extranjeros si es importante aclarar que nos referimos al concepto de turista como tal, no a quien viene a trabajar, a una beca estudiantil, en cualquier otro concepto que no sea el turismo, por lo demás aunque sean viajeros extranjeros no pagarán este impuesto”, precisó.

Noticias Quintana Roo

El director general del SATQ indicó que para agilizar este pago de impuesto a los viajeros internacionales colocarán en los aeropuertos de Quintana Roo módulos con personal capacitado, quienes estarán atendiendo las 24 horas del día cualquier duda o inquietud de estos visitantes.

Impuesto al turista extranjero en Quintana Roo dejaría 600 MDP en recaudación

Impuesto al turista extrajero dejará importante recaudación

Rodrigo Díaz puntualizó que en el sitio web antes mencionado los turistas extranjeros podrán llenar antes de realizar su viaje varios datos fecha de viaje, edad, número de pasaporte, cuántas personas viajarán, lo cual una vez concluyendo este cuestionario les ayudará a saber cuánto estarían pagando de impuesto.

Te recomendamos: VIDEO: Enorme tiburón surfista disfruta de las olas en Cancún

Por su parte el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), anunció que en los próximos días estaría lanzando una campaña de información sobre el cobro de este impuesto para los turistas extranjeros, coordinandose con aerolíneas, agentes mayoristas y sitios web relacionados con turismo.

Más notas de Quintana Roo AQUÍ