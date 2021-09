Importan mano de obra a Cancún, falta el 30% de vacantes que ocupar, Canirac

En la industria gastronómica se necesita manos de obra, esto debido a un déficit de personal que ha comenzado a afectar a los restaurantes en Cancún, así lo aseguró el chef Marcy Bazaleel Pacheco, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), por lo que incluso se han comenzado a traer talentos de otros estados para darse abasto.

“Estamos a falta de gente para emplear, pasó algo muy peculiar, no hay gente que quiera trabajar o que sepa trabajar en los hoteles y los restaurantes, hay una falta de gente que se fue después de que inició la pandemia y no regresó, entonces si nos hace falta mucho personal en la parte de la gastronómica y hotelera, yo particularmente he traído gente de Querétaro, de Veracruz y de Ensenada para trabajar aquí en el Caribe Mexicano para que venga a trabajar en la Recuperación económica gastronómica de aquí, señaló el líder de la Canirac”.

A diferencia de lo que se piensa la industria se ha ido a recuperando y se necesitan manos que lo quieran hacer, por eso se ha traído gente de otros estados de la república para poder compensar a quienes se fueron, “El déficit es de 30 por ciento aproximadamente, si vas a algún hotel o restaurante a todo mundo le hace falta alguien”, dijo el chef Marcy Bazaleel.

Cancún necesita trabajadores y busca en otros estados

Importan mano de obra a Cancún, falta el 30 por ciento de vacantes que ocupar, Canirac

El crecimiento se ha dado en la zona sur de la ciudad en donde incluso se ven aperturas de negocios que no estaban allí antes de la pandemia, se espera que para el final de este año se pueda apreciar una recuperación económica que impulse a una economía más sólida y esto a su vez detone un crecimiento en general.

“Me imagino que vamos a cerrar el año con 22 restaurantes de apertura en la parte de a Huaycán y la zona sur que es donde se está viendo la reactivación más grande en Cancún y estamos esperando que las zonas fundacionales tengan ese boom, y esperamos que junto al gobierno se pueda trabajar”, finalizó Marcy Bazaleel.

