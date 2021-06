Los robos continúan y un claro ejemplo, son las decenas de denuncias que por semana se registran en las redes sociales, donde la mayoría de las víctimas primero publican los hechos y después acuden a la autoridad a reportar lo sucedido. Ayer se dio a conocer el caso de un joven, a quien le robaron su moto por dos sujetos desconocidos y que todo quedó grabado.

De acuerdo con información de la víctima identificada como Jesús, los hechos ocurrieron justo 10 minutos antes de las 21:00 horas el día viernes 25 de junio en el fraccionamiento “Las Palmas”, muy cerca de la tienda departamental Coppel de la avenida Lak'in en la ciudad de Cancún.

Amigos de la vícima ya comparten la foto de los ladrones

Imparables los robos de motocicletas en Cancún; se llevan uno en “Las Palmas”

En el video y las imágenes difundidas, se logra apreciar a dos sujetos abordo de una motocicleta, color negra, uno de ellos viste playera blanca, con pantalón de mezclilla, mientras que el segundo viste con playera azul con aparente pantalón negro, parece que los responsables ya tenían hubicado la moto, pues fueron directo a la unidad.

Es de mencionar que en el sitio habían más vehículos de dos ruedas, pero decidieron ir por aquella moto. Uno de los ladrones bajó y con una aparente llave, arrancó la motocicleta de la víctima, solo le bastó menos de 30 segundos para llevárselo, mientras que su cómplice lo seguía por detrás.

Hasta la redacción de esta nota, aún no ha sido localizado, motivo por el cual amigos y familiares, siguen compartiendo las fotos de los presuntos criminales, así como de la unidad robada. “Amigos me robaron mi moto en la frutería, si llegan a reconocer a las personas por favor que me digan”, escribió el propietario.

Robo de vhículos se mantiene arriba de los mil casos

Imparables los robos de motocicletas en Cancún; se llevan uno en “Las Palmas”

Por último, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a mayo de 2021, en Quintana Roo, se han contabilizado 1 mil 76 casos, de las cuales 572 son de vehículos de cuatro ruedas y 500 robos de motocicletas, de estas, solo 22 han sido con cometidos con violencia y 478 sin violencia.

Continúa leyendo más notas en La Verdad Noticias.