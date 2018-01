Impactantes predicciones de Gerardo Atzel para Cancún 2018

Las predicciones para el 2018 de Gerardo Atzel desde Cancún

A pocos días de iniciar el 2018 el psicomago Gerardo Atzel declara las predicciones para este año y las incógnitas de este mundo impredecible asegurando que este periodo estará lleno de intensidad política, fenómenos naturales y grandes cambios tanto en el país como en Cancún, el mundo y la humanidad.

Elecciones locales

Gerardo Atzel comentó que se van a poner las cosas color de hormiga, tiene mucha posibilidad este año de ganar la gente joven, personas de entre 40 y 50 años y mucho más para dirigir un municipio como Cancún, va a triunfar quien haga alianzas, quien vaya solo del partido que sea se queda solo y se queda atrás, si hay unión esos son los que van a salir ganadores y si a algún partido se le ocurre lanzar a una mujer trigeña tiene todas las posibilidades de ganar el municipio, solo falta que ella acceda y como segunda posibilidad vemos a nuestro alcalde vigente que puede prolongar su estancia, aunque si le ponen como contrincante a una mujer tiene todas las de perder.

Inseguridad

El tema de la inseguridad seguirá latente, pero no en un aspecto tan exagerado como fue el 2017, se puede disminuir un 20 o 30 por ciento la violencia.

En lo nacional, vienen las elecciones presidenciales…

Lo nacional se viene muy fuerte, muchas de las cartas astrales y de todo lo que se hace a nivel astrológico como predicciones se toma en cuenta la hora, nosotros en Quintana Roo tenemos un huso de horario diferente por lo cual va a vibrar muy distinto en el resto de la República y para los otros estados la situación será violenta y muy revolucionaria todo lo que se va a vivir. 2018 será un año donde se hará historia al igual que cuando pasó en la Revolución Mexicana y en los acontecimientos de Tlatelolco.

¿Tiene posibilidad Margarita Zavala de llegar a la presidencia?

No, en Quintana Roo tienen grandes posibilidades de brillar las mujeres, a nivel a federal no, todo lo contrario, van a cometer tantos errores que si llegan a contender van con una fuerza muy menguada y Margarita no llega al cargo.

Gerardo Atzel dijo que este sería el año de López Obrador tiene posibilidades de contar con una gran organización y votaciones a su favor, aunque ya hemos visto que en algunos países de América Latina, incluyendo México no siempre gana el que queda ni queda el que gana, por ello se desatarán grandes conflictos, muchos cambios y por eso se vienen las revueltas, la violencia y los movimientos revolucionarios.

Ese señor tiene todas las de ganar pero no lo van a dejar los grupos opositores que son los mismos que formaron parte de él con el PRD que se la van a ir encima.

¿Va a decaer el turismo en Quintana Roo con la problemática del impuesto al hospedaje, la violencia, el conflicto con UBER?

En base a las cuadraturas planetarias, mercurio el planeta de la comunicación está avisando que muy probablemente UBER regrese a Quintana Roo, es únicamente cuestión de tiempo.

El turismo no va a bajar, sobre todo porque algunas partes como Asia se verán muy afectadas, sitios de mucha paz y tranquilidad como Indonesia y Tailandia que son fuerte competencia para nuestro destino de la gente que viaja a nivel mundial se verán dañadas con situaciones climáticas, fenómenos naturales y también por la intervención de los locos que se están peleando generando actos de guerra fuertes y violencia, esto atraerá mucho turismo a México.

¿Borge tiene posibilidad de conseguir su libertad?

La tiene difícil, no existe posibilidad de quedar libre, pero si tiene posibilidad que las condenas no sean tan justas como deberían de ser, se tendrá que hacer justicia, por lo menos 15 o 20 años de cárcel los tiene asegurados.

¿En el caso de Borge, habrá más personas detenidas que fueron sus cómplices?

Sí, empresarios, amigos y familiares que están muy involucrados, las cosas que hizo no las hizo solo, y aunque no todos van presos por lo menos unas 6 personas si serán detenidas entre ellos funcionarios, políticos y ex políticos y no solo de este municipio, también de Isla Mujeres y Playa del Carmen.

¿Félix González Canto la libra en el caso de Borge?

No, no se va limpio, es uno de los principales responsables, y aunque no llega a la cárcel, tendrá una época muy complicada, incluso ahora se las está viendo bastante negras.

¿Frank López tiene posibilidad de conseguir alcaldía en Benito Juárez?

No logrará llegar al cargo, tiene figuras más fuertes que competirán con él y ello le aminora las posibilidades.

Trump y México

Peligro mortal, no solo para México, para el mundo entero. Este hombre va a seguir en una actitud bélica y de egocentrismo incontrolable, causando estragos en la economía mundial y en la migración, existe incluso la posibilidad de una tercera guerra mundial, está con un pie puesto a pinchar el botón rojo de sus misiles al igual que ya lo está haciendo el presidente de Corea del Norte.

Peña Nieto…

Está muy enfermo del cáncer que padece, soltando el cargo es difícil que se haga justicia sobre él, su salud se va a deteriorar mucho, está muy acabado y se va a consumir en muy poco tiempo por cuestiones de enfermedad, no por motivos de justicia, política, juicio ni lo que ha hecho como presidente.

Fenómenos naturales…

Gerardo Atzel mencionó también que nunca va a dejar de temblar, aunque la Ciudad de México este 2018 los sismos serán de forma moderada y para nuestro Quintana Roo a finales del mes de agosto o principios de septiembre nos va a pegar un huracán fuerte que afectará el sur y para el mundo será un año explosivo, se aproxima un terremoto pronosticado para California que puede estar ya a semanas o a meses de ocurrir y va causar estragos importantes, Asia y Nueva Zelanda también sufrirán movimientos de tierra y en Portugal se espera un sismo desde hace 80 años que los afectará de manera considerable.

“Este es un año sumamente importante para todos, es un año que se resume en una sola palabra “decisión” y la decisión en tu vida de un sí o un no puede dar un giro de 180 grados, no debemos dejarnos comprar por cosas materiales

