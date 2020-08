Impactantes imágenes de una noche eléctrica y una luna roja en Cancún

Muchas personas que viven en Cancún, fueron testigos hace un par de noches de una velada maravillosa al calor de los poderosos rayos que iluminaban la ciudad en hermosos colores rojizos, el paisaje se completó con la impactante figura de una luna roja intensa que combinó perfectamente con la cálida noche eléctrica.

Fue el fotógrafo Ricardo Puga o Puga Foto, que captó impresionantes imágenes desde la azotea de su casa en el sur de la ciudad, en este lugar pudo capturar el momento preciso en el cual los rayos dejan caer su fuerte descarga de energía al nivel del suelo, lo que ocasiona un relámpago luminoso.

Impactante noche eléctrica en Cancún

“La madrugada del día 13 de agosto (00:30 am/ 01:00 am) se podían apreciar luces “rosas” en el cielo y esto debido a actividad eléctrica, algo que quise retratar (aquí abajo los resultados), sin embargo, justo cuando iba bajando de la azotea giré y me encontré con una luna rojiza”, aseguró el fotógrafo.

Luna roja en Cancún

Noche eléctrica en Cancún

“Era un color intenso, incluso más rojiza que cuando anunciaron ‘la luna de sangre’, lo cual me sorprendió pues no es algo habitual (al menos para mi) y también la quise retratar y pues nada aquí tienen los resultados”, escribió Ricardo Puga respecto a la imponente noche eléctrica.

Noticias Cancún

Las fotos que compartió quedaron impresionantes y se han movido por la red de una manera rápida, debido a que muchas personas fueron testigos de las poderosas luces en el cielo y de la imponente luna de un color rojo intenso que es muy rara de poder apreciar y menos con esta intensidad.

Con información de Ángel Balán, fotos cortesía de Ricardo Puga