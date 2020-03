Impactante petición de enfermera de Cancún por coronavirus se vuelve viral

Una joven cancunense, quien se identifica en las redes sociales con el perfil de Natal ‘N’ hizo una petición a la población de Cancún en general y es que ella aseguró trabajar en el Hospital General por lo tanto, estará expuesta a una posible contingencia por el coronavirus, es por eso que su petición conmovió a la gente y se volvió viral en cuestión de días.

¡Quédate en casa¡, ¡Lávate las manos!, básicamente esa era la idea principal de su petición, cuidarse para cuidar y que no colapse el sistema de salud de Cancún que pudiera verse afectado por una gran cantidad de personas que pudiera infectarse y que se pudiese evitarse haciendo caso a los expertos:

Muchos de ustedes saben que mi centro de trabajo es el Hospital General de Cancún "Dr. Jesús Kumate Rodríguez", el cuál será hospital de concentración para COVID 19.

¿Sabes qué significa eso para mí? Que si todo el sistema de salud se colapsa, probablemente llegará el día en el nos modifiquen nuestros horarios de trabajo, que se nos suspenderán días de descanso, vacaciones y hasta el grado en el que no podré salir del hospital hasta que pase la contingencia.

Tengo una familia y mi mayor preocupación no es contagiarme si no ser portador asintomático y contagiar a mi familia a mis padres, hermanos, sobrinos y seres queridos .

¿Tú crees que yo quiero padecer eso?...

Realmente te pido que no salgas de casa al menos que sea necesario, lávate las manos. No es para que entren en pánico, pero hagan conciencia NO ESTÁN DE VACACIONES, No permitas que el sistema colapse.

Infórmense oportunamente, consulten las páginas oficiales de cada ciudad, cuiden a sus seres queridos .

En ningún punto este post es para quejarse de ser trabajador de la salud, al contrario es para generar conciencia a mi ciudad y apoyarnos mutuamente en el cambio inicia con educación en casa.